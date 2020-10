Arce dice que no podrá satisfacer a todas las organizaciones que pidieron ministerios

Dejó en veremos la restitución de los ministerios de Deportes y Culturas por la crisis económica que vive el país y habló también de una posible devaluación de la moneda nacional frente al dólar por el escenario adverso por el que estaría atravesando la economía del país.

Luis Arce Catacora, virtual presidente de Bolivia. Foto Prensa MAS

Lea también: Tres sectores del MAS piden 10 ministerios por su fidelidad

La Paz, 21 de octubre (ANF).- El virtual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, afirmó en la víspera que no podrá satisfacer a todas las organizaciones sociales que pidieron ministerios porque su gobierno no tendría la musculatura para hacerlo, ya que hasta el momento contabilizó que le pidieron 149.

“Yo me he reunido con varias organizaciones sociales y he calculado 149 ministerios que tendrían que tener, todos piden ministerios, entendemos. No sé (porqué son tan apetecidos los ministerios). Lo cierto es que nosotros vamos a ser muy austeros en eso, no creo que tengamos el físico para tener 149 y satisfacer a todas las organizaciones que nos han pedido ministerios”, expresó Arce en entrevista con Gigavisión.

Las organizaciones sociales que apoyaron en el proceso electoral y desde mucho antes al Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora estarían pasando factura y solicitaron hacerse cargo de Ministerios. Se manifestaron desde la ciudad de El Alto y exigieron cinco ministerios; según reporte de los medios de comunicación, la Central Obrera Boliviana (COB) aspira a manejar cuatro carteras de Estado.

Empero, Arce dejó en veremos la restitución de los ministerios de Deportes y Culturas por la crisis económica que vive el país. “Para mi es importante el tema del deporte, pero no sabemos cómo nos están entregando el país. Tengo serias dudas de cuanto de dinero nos están entregando”, sostuvo Arce.

Asimismo, no tiene muy claro sobre si se hará realidad la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología como lo había propuesto en su programa de gobierno. Aseguró que el país tiene un déficit del 9%, 0 ingresos y una caída del 30% de recaudaciones de impuestos.

Dijo que está muy preocupado por la situación económica del país porque no se había visto una caída de la economía boliviana de esa magnitud desde la época de la UDP.

“Las reservas han caído, estamos en menos 11% de tasa de recesión, ni en la UPD (se había visto eso). No sé si usted recordará uno de los peores momentos económicos del país, estuvimos en menos 11 de crecimiento, con una triplicación de la tasa de desempleo de 4 a 12%. Realmente los indicadores a mí, me asustan”, expresó Arce.

No descartó devaluar la moneda nacional frente al dólar, pero se comprometió a trabajar para poder sacar adelante el país aplicando todo lo que había propuesto en su programa de gobierno.

Ante la consulta sobre la devaluación del boliviano frente al dólar Arce manifestó: «Sí, si es inevitable, imagínese, si estamos en una catástrofe. Nosotros queremos evitar eso y por eso vamos a adoptar, en lugar de tomar cafecito con el señor Mesa, queremos aplicar todo el paquete de medidas para salvar la economía», y ante la reiteración de la pregunta señaló: «en la medida de las posibilidades por supuesto que no, (pero) para que estemos seguros tiene que haber crecimiento económico, tenemos que hacer las medidas de sustitución de importaciones, de industrialización y varias medidas que hemos propuesto con el fin de que no se devalúe»