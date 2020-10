Audio atribuido a Paco: Evo “sigue siendo como si fuese el candidato presidencial” 

Revelan el audio completo tras otro editado que circuló al final de la campaña para las recientes elecciones

24/10/2020



La exministra de Comunicación del MAS, Marianela Paco.

En un audio completo que se le atribuye, la exvocera en la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, supuestamente revela que solo recibió “maltrato” en su partido, que siente no ser “nada” dentro de esa organización política, y que el expresidente Evo Morales, quien actúa como si fuese el candidato presidencial, la trata como su “empleada”.

La grabación –sin editar, como la que circuló hace unos días y fue difundida hace unos días por distintos medios de comunicación, entre ellos CORREO DEL SUR– fue publicada por El Deber y es reproducida aquí en su integridad por este medio. Deja al descubierto una subyacente trama de deslealtades políticas al interior del futuro partido de gobierno e involucra a una militante del MAS como interlocutora en una larga conversación telefónica.

“A mí el MAS nunca me ha dado nada, ni un quinto he recibido de ellos, solo maltrato nomás”, dice la presunta exministra de Comunicación y con pasado como periodista en Sucre.

Cuando la persona con la que habla, identificada como María, le consulta: “¿Qué dice el Evito…? ¿Has hablado con el Evo?”, la voz de quien sería Paco responde: “¿…el Evo cuándo me va a ofrecer algo? Nada, él piensa que sigo siendo su empleada”.

En el audio se la escucha crítica y descontenta con el manejo interno del MAS, reprobando la continuidad del entorno del exvicepresidente Álvaro García Linera y pregonando detalles de la personalidad de Morales, de quien llega a decir que está “perjudicando” la campaña.

Molesta, incluso sostiene que “a mí el Evo ya me ha traicionado”.

SIN “FUERZA”

Tal como se informó hace unos días, también apunta contra el presidente y el vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, a quienes se refiere como dos candidatos “sin fuerza”.

Ante una pregunta sobre el excanciller, ella responde primero que “el Choquehuanca tampoco tiene fuerza, pues. O sea, no garantiza nada ahí adentro”. Luego, que “no define” y que “le falta huevos”.

Entonces María repregunta si Arce es igual. “Igual es pues, por eso se ha dejado montar todo el equipo del Álvaro (García Linera)”, contesta la voz atribuida a Paco.

“TOMAR” UN MINISTERIO

Su interlocutora le insiste en “tomar” un ministerio. Pero la voz, supuestamente de la exministra, le aclara que en el MAS ya se han distribuido cargos, porque, según explica, así se trabaja dentro de ese partido. La grabación correspondería a principios de agosto.

“Yo los conozco cómo operan, ellos ya tienen todo el aparato montado, hasta cargos ya se han distribuido”, le comenta a María.

Con el audio completo –de 7:53 minutos– se descubre, por un lado, que no fue registrado recientemente sino el día posterior a la decisión de encapsular a Oruro y, por otro, que la versión corta tuvo una edición malintencionada, para presentarla durante la campaña previa a las elecciones del domingo.

En un determinado momento, la voz atribuida a Paco sugiere “que se movilice la gente”, en plena pandemia, contra un alcalde opositor, en este caso el de Oruro.

Lea aquí la transcripción completa del audio en cuestión:

—Todo el día ando renegando, me tengo que aguantar.

—¿Por qué pero?

—Porque esa gente del Álvaro sigue pues.

—¿Cómo es eso? No estoy entendiendo. Si está su gente, ¿no que todos han escapado?

—No, siguen ahí. Me hace renegar. Sí, por eso el Sebastián es uno de ellos.

—¿Cuál Sebastián?

—El Michel.

—Sebastián Michel, no le conozco che. No les conozco a muchos. Aquí en Oruro estaba un grupito, había un tipo alto, blancón, me han dicho que es de su equipo del Linera, que estaba con Juventudes. No me acuerdo su nombre…

—Pero se han vuelto a articular.

—Qué huevada, ¿no? ¿Y ahora estás trabajando con el Choquehuenca? Ya tenemos ministerio entonces, otra vez a trabajar.

—No, ni sé, a mí no me han ofrecido nada, tampoco he pedido nada.

—Pero tienes que trabajar, pues, Nela.

—Qué cosa voy a trabajar, pero.

—En la campaña, pues. Tenemos que trabajar.

—Pero en la campaña… ¿Y cuántas veces he trabajado, y qué me han dado?

—¡Pero trabajaremos, pero ahora ministerio vamos a agarrar pues! Aunque de portera me vas a llevar.

—Pero eso no depende de mí, pues. Por eso yo no sé cómo irá a ser con esta gente. Por ahí vuelven y agarran todo, como siempre…

—Con el Choquehuanca pero, pues.

—Pero el Choquehuanca tampoco tiene fuerza, pues. O sea, no garantiza nada ahí adentro.

—Oye, pero, un hombre fuerte, tanto tiempo ha trabajado con el Evo. ¿Cómo no puede tener fuerza?

—No tiene pues, no define, le falta huevos pues.

—(Se ríe) Te pasas, vos.

—Pero literal. Les falta huevos.

—¿Y el Arce? ¿Igual? No creo.

—Igual es pues, por eso se ha dejado montar todo el equipo del Álvaro.

—Ah, no te creo.

—Además (Arce) no tiene raíz de pueblo.

—Del Arce sí te puedo creer, pero de Choquehuanca…

—Pero el Choquehuanca, aunque tenga conciencia de pueblo, si no tiene huevos… ¿De qué te sirve?

—Ya pues Nela, te pasas vos, tienes que manejar vos, pues.

—¿Pero yo qué cosa voy a manejar?

—Al Choquehuanca.

—¿Qué cargo tengo yo? No tengo ningún cargo.

—Pero como comunicación. ¿Como comunicación estás no ve con ellos?

—Claro pero qué cosa yo voy a manejar si no quieren hablar, si no quieren hacer. ¿Yo qué voy a hacer?

—Qué macana che, de alguna manera pero entrá pues con el Choquehuanca, porque es la única esperanza.

—Pero qué cosa voy a entrar yo, no me voy a rogar, no voy a decir “a ver tomame en cuenta“.

—Pero tendría que ser pues.

—Pero yo ya les he dicho, pero si no hacen, no hacen pues. Punto. Así nomás es.

—Qué macana che.

—Utilizan a la gente, así nomás.

—Pero haremos el intento.

—Pero yo te digo, María, así sinceramente: yo no estoy trabajando ahí con algo seguro, y tampoco quiero decirle a la gente que me acompaña les dejo clarito: “Aquí yo no estoy trabajando por nada, después no me estén diciendo ‘pediremos esto’ o ‘haremos aquello’ o ‘quiero este trabajo’. Aquí no me digan nada porque no depende de mí, yo no soy nada dentro del MAS“, así, literal.

—Pucha che, haremos equipo pues, ¡tenemos que tomar un ministerio!

—Con quién, con qué, dime a ver.

—¿No se puede entrar?

—Yo los conozco cómo operan, ellos ya tienen todo el aparato montado, hasta cargos ya se han distribuido.

—Ay, no, qué horror. Me quiero morir, en vano estamos… No, pero, ay no sé.

—Hasta ahí nomás yo estoy trabajando, digamos lo que me toca, ya. Después no, no sabemos porque a mí el Evo ya me ha traicionado.

—¿Qué dice el Evito, pero? ¿Has hablado con el Evo?

—¿Pero el Evo cuándo me va a ofrecer algo? Nada, él piensa que sigo siendo su empleada.

—Puuucha. ¿Pero comunicación con él, nada?

—No, ¿pero para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo a él le hoy a pedir? Vos sabes que yo no le voy a pedir.

—Puuucha, esta Nela, vos y tu orgullo toda la vida, che.

—Pero, ¿y, qué voy a hacer? ¡No voy a bajarme los pantalones gratis!

—No pues, por un ministerio (suelta una carcajada).

—No, no, no, no, no, eso no vale, mi dignidad es mucho más que eso, más que cualquier cargo que ellos me puedan dar. Eso cualquiera tal vez, pero no, no, no soy.

—Te pasas, Nela.

—¡Claro! ¿Quién tiene cara pa’ salir. ¿Quién tiene pecho o moral pa’ salir? Nadie, solo yo.

—Todos están ocultados.

—Claro.

—De verdad, qué macana, che.

—Pero si (Evo Morales) fuese honesto, más leal, me diría, ¿no ve? “Así va a ser, esto van a hacer asi“, cedería él también. Pero él no, sigue siendo como si fuese el candidato presidencial, dañando la campaña.

—Pucha, qué macana, ahora cómo van a aprobar la ley, ¿qué sabes de eso?

—No sé qué estarán haciendo. Yo no me meto ahí.

—¿No has ido a ver?

—Qué macana che. Decepciona así, no da ganas de trabajar ni de impulsar.

—No pues.

—Qué macana. Nela, cuándo vas a venir ahora, yo voy a venir (ir) después qué pase esto, una desgracia también…

—Que pase la cuarentena.

—Vamos a coordinar, pues, algunas acciones.

—Claro. Claro. A ver qué pasa.

—Qué macana, Nela, en vano te he esperado toda la noche. Por tu culpa no he dormido.

—Ay, lo siento. Pero vos puedes dormir todo el día, a diferencia mía, en cambio yo tengo que estar monitoreando cosas, tengo que pasar clases. Tengo que seguir trabajando porque si no trabajo, no me pagan.

—Eso sí.

—A mí el MAS nunca me ha dado nada, ni un quinto he recibido de ellos, solo maltrato nomás.

—Pucha qué macana, qué macana Nela. Ya, voy a venir (ir), que pase (la cuarentena) pues.

—Que pase, pues, ¿ese alcalde por qué se ha rayado a ver? Hubiera llegado anoche.

—Ese desgraciado, tan tarde…

—¿Quién es, pues, uno de la derecha?

—El alcalde, sí, opositor es.

—Con razón.

—Y no nos ha dado ni siquiera tiempo para hacer compras, nada. Lo ha declarado así y ahora no sé qué vamos a hacer mañana.

—Así nomás. Pero que se movilice pues la gente.

—Mañana qué pasará. Estaba grave la situación. A ver qué pasa. Oye, Nela, te llamo cuando esté por allá.

—Ya hermana, nos hablamos entonces y me cuentas a ver qué tal Oruro cómo van…

Cuelgan, pero la grabación continúa unos segundos en los que se escucha a María comentar con alguien: “Qué te he dicho”.