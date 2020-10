Bolivia jugará hoy con el temor argentino a la altura, donde Messi sufre

Los resultados que se dan fuera del país, como el 5-0 ante Brasil, del viernes, en el inicio de las eliminatorias, no tienen nada que ver con el rendimiento y marcadores que se puedan dar en los 3.600 msnm del estadio Hernando Siles. Allí, no solo juega el equipo, sino también un aliado natural, la altura, y con ello el temor de los visitantes. Mucho peor con selecciones que históricamente han sufrido en la sede de Gobierno, como la Albiceleste.

Bolivia quedó herida tras la goleada ante Brasil y ahora está urgida de ganarle a la Argentina este martes (16:00) cuando la reciba por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. Para quedarse con el triunfo, el DT César Farías realizará al menos siete cambios con relación al onceno del debut. Pero no solo ello, la Verde jugará con el temor a la altura de los argentinos, y de su astro Lionel Messi, que en sus dos partidos que jugó hasta el momento allí se fue frustrado, por su bajo rendimiento, porque le faltó el aire y por el resultado.

En 2009, tras el 6-1 de Bolivia ante la Albiceleste, con Diego Maradona como técnico, la ‘Pulga’ afirmó: “Es imposible jugar en La Paz. Hacía un pique y no me podía recuperar, mientras ellos corrían con todo, no se cansaban, eran siempre más veloces que nosotros”. Era su debut en la altura, luego vino el 1-1 con Alejandro Sabella al mando, en las eliminatorias para el Mundial 2014.

Las estadísticas también son contundentes, pues su selección en La Paz solo pudo ganar tres veces, empató dos y perdió cinco. Ese temor argentino por la altura es el que quiere aprovechar también Bolivia esta tarde. El cuerpo técnico de César Farías también da mensajes con referencia a la altitud y sus efectos. “Hay que comerles el hígado en la altura”, dijo el venezolano hace poco.

Su asistente técnico, Pablo Escobar, también se refirió al tema: “Si nuestros 3.600 metros de altura los utilizamos a favor, pero con fútbol, nos puede ir bien, la última eliminatoria fue así (2-0), ojalá podamos mantener eso”.

Los que entrarán en el onceno son Saúl Torres, en el lateral derecho; Boris Céspedes, Raúl Castro, Alejandro Chumacero y Jhasmani Campos (o Ruddy Cardozo), en el medio campo; y Marcelo Martins y Carlos Saucedo (o Jaume Cuéllar), en el ataque.