«Cínico, enfermo, abusador»: el ex Menudo René Farrait se lanzó contra la bioserie Súbete a mi moto

El cantante puertorriqueño aseguró que muy pronto se conocerá la verdad en torno a los manejos al interior de la popular boy band

Tras el estreno de la bioserie que cuenta la historia de Menudo, las primeras reacciones no se han hecho esperar, y a las voces que consideran que Súbete a mi moto es una ficción sin apego a la realidad se suma la de René Farrait, ex integrante de la banda quien mostró su desacuerdo con la serie de Amazon Prime con duras críticas.

En el proyecto se puede conocer la historia de la emblemática agrupación puertorriqueña surgida en 1977 que alcanzó el éxito mundial en los 80, desde la perspectiva del manager y creador de la agrupación, Edgardo Díaz, de cuyas entrevistas otorgadas a lo largo de los años se sirvió el equipo de guionistas para elaborar el argumento de la serie.

En el programa seriado también se cuentan aspectos sombríos en torno al grupo, como las largas jornadas laborales a las que los pre adolescentes eran sometidos, la presión por no desarrollar caracteres sexuales secundarios y no ser expulsados del grupo y el asedio de la prensa y las fanáticas, quienes en no pocas ocasiones causaron estragos en la integridad de los integrantes de Menudo.

La serie retrata el camino a la fama de la banda que fue considerada un fenómeno en la música latina (Foto: Amazon Prime)

También se retrata el paso por la agrupación de distintos integrantes, quienes iban siendo sustituidos al llegar a los 15 o 16 años y los escándalos relacionados con presuntamente enviar un mensaje demasiado sexualizado a la audiencia, compuesta mayoritariamente por jóvenes mujeres.

Quien no se mostró nada complacido en cómo fue retratada la historia de Menudo fue René Farrait, que empleó sus redes sociales para pronunciarse y mostrar su rechazo al material de Amazon Prime que plasma las vivencias de la boy band a la que perteneció en su adolescencia.

El ex Menudo compartió una imagen donde se puede ver una captura de pantalla del tráiler de la serie con el siguiente texto: “¡Qué montón de mierda! ¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe ¡La audacia! Esto me revuelve el estómago. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción…Tick tock”.

El cantante compartió esta imagen a la que secundó con un pie de foto donde aseguró que pronto «se conocerá la verdad» (Foto: Instagram @renefarrait)

Aunado a este fuerte mensaje, Farrait escribió que muy pronto se dará a conocer lo que para él es la verdad detrás de la historia de Menudo:

“Realmente me dan ganas de vomitar…Muy pronto se sabrá la verdadera historia . Esto que acaba de salir ayer en Amazon Prime Video es una comedia muy lejos de la realidad. Tick tock tick tock tick tock… Menudo Family. Súbete a mi moto. Ya viene la verdadera historia. Y no justamente es más lo bueno que lo malo. Cínico, enfermo, abusador, hijo de puta”, escribió el cantante mencionando en el mensaje a la productora del proyecto y sus filiales, y a un par de clubes de fans de la boy band boricua.

En la serie se cuenta cómo se fue conformando la banda y aparece el personaje de René Farrait, a quien, como a ninguno de los demás integrantes, no le fue cambiado o modificado su nombre real.

Farrait es la voz principal del tema «Súbete a mi moto» y después de dejar la banda continuó con una carrera en solitario (Foto: Archivo)

En la trama se le puede ver a René como un adolescente talentoso, pero un tanto soberbio, indisciplinado y rebelde; incluso en cierta escena se le puede atribuir una precocidad más notable que a la del resto de sus compañeros, lo cual quizá haya desatado el enojo del cantante.

Por su parte, la opinión de los fans en las redes sociales sobre la serie se ha mostrado dividida, pues algunos tampoco la ven con buenos ojos, mientras otros aplauden que esté basada en hechos reales. Otros ex integrantes de la agrupación no se han pronunciado al respecto tras el sonado estreno de la producción que se grabó en distintos países y llegó a la plataforma este fin de semana.