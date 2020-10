El título oficial de “Borat 2” es demasiado largo pero igual aquí está el tráiler

El actor, director y productor británico Sacha Baron Cohen regresa a la gran pantalla con su icónico personaje de Borat. Ya te habíamos informado sobre los derechos adquiridos de la película por parte de Amazon, pero ahora ha salido una nueva información sobre el nombre del proyecto y cuándo será su estreno.

La secuela tendrá el título de: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

El nombre de la nueva entrega es muy largo, sí, pero no lo será tanto la espera para los fanáticos del polémico reportero kazajo. El 23 de octubre, porque esa es la fecha en la que se estrenará Borat 2 en Amazon Prime Video. Y, para que vayas haciéndote a la idea de lo que te vas a encontrar en esta película protagonizada por Baron Cohen, puedes echar un vistazo al tráiler que encontrarás a continuación.

En el adelanto se muestra cómo Borat es enviado a Estados Unidos para llevar a cabo una misión secreta. El reportero debe abandonar Kazajistán y dirigirse hacia Norteamérica. Una vez allí descubrirá que su tarea no le será tan fácil como la primera vez, pues ahora la gente le reconoce. Encontronazos con la policía, intentar regalar a su hija a alguien cercano al trono, caracterizaciones imposibles, momentos surrealistas, la pandemia…

Borat 2 se ha rodado en secreto durante el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus. Fue cuando las restricciones a los rodajes comenzaron a suavizarse cuando Baron Cohen y el equipo detrás de la película inició la producción del proyecto. Al igual que en la anterior entrega, el actor protagonista se ha puesto en peligro en varias ocasiones para conseguir ciertas escenas. Incluso tuvo que utilizar chaleco antibalas en algunas de ellas.

Borat recaudó más de 262 millones de dólares en todo el mundo. Su secuela llega en el momento previo a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, las cuales se celebrarán el 3 de noviembre.