Exministros de Evo reaparecen y les dicen oportunistas

El exministro de Educación, Roberto Aguilar, publicó una carta felicitando al binomio ganador

Fuente: Marco Antonio Chuquimia Huallpa / El Deber

Un artículo de opinión y un tuit fueron las vías que utilizó el último ministro de Comunicación de Evo Morales, Manuel Canelas, para reaparecer en el escenario político, pero su intención fue censurada por los internautas que siguen su cuenta en Twitter.

“Oportunista” fue el calificativo más utilizado por los que siguen la cuenta del exministro. Este se había referido al resultado de las elecciones. “Viendo el cómputo oficial de las elecciones de Bolivia podríamos decir que, al ritmo que va, el resultado final mostrará una ‘distancia monumental, gigantesca’ entre Luis Arce y Carlos Mesa” dice su publicación.

Según la cuenta del exministro, su última publicación de 2019 es del 26 de octubre y retuiteó un mensaje de Evo Morales que se refería a invitar a Colombia, Brasil, Argentina y EEUU para que hagan la auditoría a las fallidas elecciones.

La publicación del 20 de octubre de este año logró una docena de respuestas y la mayoría le recordó que huyó del país cuando se produjeron los conflictos en noviembre de 2019. “Casi hace un año fuel la última vez que te pronunciaste. Espero no seas un oportunista @ManuCanelas”, señala una de las respuestas.

En octubre de 2019, Canelas ofreció su última conferencia de prensa refiriéndose precisamente a los resultados de las elecciones. Fue la última vez que tuvo contacto con los medios de comunicación y luego se supo que estaba en España.

Manuel Canelas forma parte de las investigaciones que se realizan dentro del caso sedición y terrorismo, que involucra al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

En el artículo de opinión que publicó Canelas en el periódico El País de España, hace una referencia al gobierno de Morales y señala que “la contundente victoria del MAS no quiere decir simplemente retomar el proceso de cambio. Hay cosas que no se hicieron bien, hay sectores y colectivos que fueron sintiéndose al margen de las decisiones y sus consecuencias. Es un nuevo momento dentro de un proceso, hay nuevas demandas, nuevas preguntas que no pueden ser respondidas con las mismas fórmulas por mucho que éstas hayan dado resultado en el pasado”, dice parte de su texto.

Roberto Aguilar

Manuel Canelas no fue el único, el ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, también publicó una carta en su cuenta Facebook en la que se refiere precisamente a la sentencia de los movimientos sociales del MAS, “no volverán”, en clara alusión a las exautoridades.

“Les pido que no me incluyan en discurso, entrevista o interpretación o cualquier referencia genérica, de supuestos retornos de exministros, cuando nunca pedí, insinué no trabajé para ser parte del Gabinete que ustedes conformarán en todo su derecho”, señala una parte de la carta que publicó Aguilar.

El Secretario de Relaciones de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, Froilán Mamani, dijo que esta organización rechaza esa carta porque en los días de mayor conflicto ellos no vieron que el exministro estuviera a su lado y añadió que ellos como campesinos no permitirán el retorno de figuras como el exministro al que calificó de “oportunista”.