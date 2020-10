Hay recursos para pagar el bono Contra el Hambre, falta la promulgación y el plan operativo

La ley fue promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa, donde indicaba que el pago sería de Bs 1.000

Fuente: Unitel

El diputado masista Remberto Calani, de la Comisión de Planificación y Política Económica, dio a conocer que los recursos para pagar el bono Contra el Hambre se encuentran en el país y que provienen del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para pagar este bono, según el diputado, solo faltaría la promulgación y el plan operativo. «Se promulga y se paga», sostuvo. La ley fue promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa, donde indicaba que el pago sería de Bs 1.000 como una ayuda ante la pandemia del Covid-19 que afectó a las familias bolivianas.

La presidenta Jeanine Áñez no promulgó la ley y presentó, con su Gobierno, un recurso ante el TCP argumentando usurpación de funciones, ya que también pretendía pagar un bono, que denominó Salud, y sería de Bs 500, pero no se hizo efectivo, ya que denunció en más de una ocasión que los créditos no fueron aprobados por los 2/3 de la Asamblea del MAS.

Este pasado fin de semana el presidente electo, Luis Arce, dio a conocer, en una entrevista, que el bono Contra el Hambre se pagará hasta antes que culmine este 2020.