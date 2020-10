«Levántense muertos de Verdún, sus sacrificios fueron en vano»

Así acaba la película Yo Acuso del francés Abel Gance, realizada en el año 1919, en la cual quería prevenir la segunda guerra mundial a través de la exhibición del horror: un ejército de muertos se levantaba putrefacto y harapiento en el campo de batalla de Verdún ante la invocación desesperada de un veterano desquiciado, que pretendía disuadir el rearme y la beligerancia mostrando impúdicamente los despojos humanos de la primera guerra mundial, “la gran guerra que pondría fin a todas las guerras”.

Sus gritos fueron en vano, del cineasta y del protagonista de la película. Algo parecido a lo que está sucediendo aquí. El recuerdo del horror Masista no disuade, al menos no lo suficiente, la insensatez ha llegado al tal punto que los aliados naturales en contra del terror azul, se despellejan entre sí. Pretenden posicionarse políticamente de manera egoísta de cara al porvenir, aun a riesgo de que no haya porvenir.

Morts de Verdun, levez vous!

Tanto sacrificio en vano.

Fuente: Leonardo Leigue Urenda