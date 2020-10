Lío en alcaldía de Cochabamba: La incertidumbre sigue y concejales tienen posturas divididas

Para la concejala Celima Torrico (Movimiento Al Socialismo – MAS), el alcalde suplente temporal Iván Tellería debería asumir las funciones como tal. Edwin Jiménez (Unidos por Cochabamba – UNICO) es más cauto y evita dar una postura sobre quién debería cumplir las atribuciones de Alcalde. Por su lado, el concejal Sergio Rodríguez, quien se abstuvo de votar para designar a Tellería, observa que nadie asume como autoridad municipal de Cochabamba, en la actualidad; “ambos están asustados”, dijo.

El 13 de octubre, con base en una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en torno al rechazo a un pedido del alcalde titular, José María Leyes, de anulación de una suspensión de 30 días, el Concejo determinó hacerla efectiva. Pero, Leyes, citando otra resolución del TCP y normativa, asegura que los concejales no pueden suspenderlo.

Entretanto, ceñidos a la determinación del Órgano Deliberante en torno a la suspensión de Leyes, los concejales emitieron una ley para que la promulgue Tellería, pero sigue pendiente.

Mientras los días pasan sin resolverse el tema, también corre el plazo de suspensión. Entretanto, la ciudad parece tener dos alcaldes, o ninguno porque las atribuciones de la autoridad, enumeradas en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, no se cumplen por completo.

Los concejales tienen percepciones y posturas distintas en torno a quien asume o debería asumir como Alcalde.

La concejala Torrico manifestó que, de acuerdo con la Ley, Es Tellería quien debe fungir como autoridad y “se debe admitir en ventanilla única” las resoluciones o leyes emanadas por el Concejo para su promulgación, como la referida a las canastas escolares, que no se logró notificar como corresponde, debido al cierre de las oficinas centrales de la Alcaldía.

El concejal Jiménez no supo identificar si Tellería o Leyes es quien está cumpliendo con el rol de Alcalde.

Jiménez y Torrico explicaron que desde el Concejo se emiten resoluciones y minutas que van dirigidas al Alcalde municipal. Sin embargo, hasta la mañana de este martes no se había emitido ninguna desde la suspensión, a más de la ley de canastas escolares.

Este martes hubo una sesión del pleno, pero no se emitieron minutas, resoluciones ni leyes, documentos que tendrían que ir dirigidos al Alcalde.

LAS AGENDAS

Leyes realizó ayer una inspección en la torrentera La Pajcha. Por su lado, Tellería visitó las obras que se ejecutan en el Cementerio General; dijo que también sostiene reuniones con distintos sectores.

El concejal Rodríguez considera que ni Leyes ni Tellería gobiernan. “Yo pienso que ninguno de los dos; ambos deben estar asustados de lo que está pasando”.

Entre otras responsabilidades, dijo que el Alcalde es quien firma para el pago de salarios ya para el desembolso de recursos para las empresas proveedoras de servicios. “Yo pienso que José María Leyes va a firmar”.

Acotó que quien debe resolver la incertidumbre es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tiene pendiente desde hace unos siete meses resolver el tema “de fondo” en torno a la suspensión-

Rodríguez, en la misma línea de Leyes, dijo que el artículo 27 de la Ley 482 restringe a los concejales de suspender a Leyes. Enfatizó que ningún reglamento, como el del Concejo, puede estar por encima de la Ley.

“Pero, nueve concejales se hacen a los locos”, dijo, haciendo referencia a quienes votaron en favor de la designación de Tellería.

DEMANDAS

Entretanto, en busca de ejercer como autoridad municipal, Tellería presentó este martes una acción de cumplimiento para poder ejercer el cargo.

“Lo que estamos haciendo es hacer cumplir una resolución del Concejo Municipal. El Concejo ha emitido una resolución de cumplimiento obligatorio hacia mi persona para que sea el Alcalde suplente temporal por 30 días. No s ele está suspendiendo al Alcalde del cargo, se le está dando una sanción administrativa”.

Cuestionó que por la incertidumbre nos e trabaje como corresponde y se dejen pendientes hasta las leyes municipales.

“Ya basta de que estén presionando al personal cerrando puertas, no dejándonos entrar a nuestras oficinas centrales en la Plaza Principal, donde debemos trabajar. Que Cochabamba tenga certidumbre”.

Leyes presentó la pasada semana una denuncia en contra de los nueve concejales que votaron para su suspensión y la designación de una autoridad suplente.

El concejal Joel Flores (MAS) informó que esa denuncia fue desestimada por el Ministerio Público. “Más bien, dispone la Fiscalía el archivo de obrados. Sería una denuncia atípica, no es clara, no es precisa, no es contundente, no existen elementos de convicción como para que puedan pronunciarse y decir que si hay delitos (…). Su denuncia ha caído en saco roto”, expresó y pidió a Leyes dejar a Tellería cumplir el trabajo.

“No le vamos a perdonar el hecho de que esté perjudicando al conjunto de los cochabambinos al cerrar las puertas de la Alcaldía y otras instalaciones“, agregó e instó a los secretarios municipales a poner por escrito sus cargos a disposición, para que el Alcalde suplente pueda designar a ellos u otras personas en los cargos.

SIGUIENTE TEMA

El concejal Rodríguez advirtió que un tema siguiente en este conflicto será, luego de que el TCP dé una respuesta, determinar si se deja a Leyes sin el salario por este tiempo de suspensión y, por lo mismo, si se le paga a Tellería como Alcalde o como concejal.