Livia Brito «puede ir a la cárcel»: la advertencia del político Juan del Rosal

Según el político, la actriz lo culpó de haber quedado fuera de la nueva telenovela de Juan Osorio

Fuente: infobae.com

Los problemas de la actriz cubana Livia Brito podrían llevarla incluso a prisión, aseguró el político Juan del Rosal.

En una entrevista para el programa Venga la alegría, de TV Azteca, Del Rosal señaló que “por fin la autoridad hizo justicia a los medios de comunicación”.

Según él, el proceso en contra de Livia por haber agredido al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún ya “se judicializa y ya pasa del Ministerio Público a un juzgado, e n donde dictaminan en tiempo y forma que la pueden detener por no cumplir en tiempo y forma la reparación del daño, puede ir a la cárcel seguramente”.

De acuerdo con el político, si bien Livia Brito puede tramitar un amparo, “no tiene los elementos jurídicos para que no llegue a la cárcel”.

Juan del Rosal aseguró que Livia Brito podría ir a la cárcel

Aseguró que al fotógrafo un director de periciales le dictaminó “60 sesiones psicológicas”, por lo cual el caso “ya procede legal y jurídicamente; además, dictamina de forma inmediata la fiscalía. Entonces yo creo que puede ser procesada en cualquier momento”.

Además reveló que tras el escándalo en el que se vio envuelta -se dijo que Livia habría contactado a De Rosal para que la ayudara a eliminar las evidencias en su contra- la actriz lo acusó de haber provocado su salida de la telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, que ella protagonizaría.

“Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la telenovela , por mi culpa, por lo que pasó en los medios. Yo no tengo absolutamente nada que ver en los medios, en lo que manejan ustedes. La quise apoyar no se dejó ayudar”.

Fue a finales de junio cuando se desató la polémica que involucró a la actriz cubana.

El fotógrafo Ernesto Zepeda aseguró que la actriz y su novio, Mariano Martínez, lo agredieron en Cancún.

El fotógrafo habló de la agresión ante medios de comunicación (Captura de pantalla- Sale el Sol)

Brito primero negó la agresión e incluso aseguró que ni siquiera había estado en Cancún en las fechas que Zepeda mencionaba.

Pero la investigación demostró lo contrario y el escándalo fue creciendo, pues Zepeda presentó una denuncia contra Livia que generó una investigación por parte de las autoridades.

Finalmente un par de semanas después Livia admitió su error, a través de un video en su cuenta de Instagram, aunque también presentó el testimonio de su abogado, quien dejó ver que podría demandar al fotógrafo por difamación.

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”, dijo Livia en el video.

Livia Brito ya no será la protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

La imagen de la actriz también resultó sumamente afectada pues Zepeda aseguró que en medio de la agresión Livia dijo estar “harta de los mexicanos”.

Por ello en su video de disculpa negó haber hablado mal en contra de los ciudadanos de este país.

“Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”.

Juan Osorio no estuvo ajeno a la polémica y explicó sus motivos para no contar con Livia en su próxima telenovela.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó el productor en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.