Ministro Murillo dice que la justicia ya decidió y que Arce puede salir de la embajada

Fuente: El Deber Marcelo Tedesqui

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró el domingo que, con la decisión de la justicia de quitarle la orden de aprehensión al exministro de Justicia Héctor Arce, le abrió las puertas para que pueda salir de la embajada de México, donde la exautoridad que trabajó con Evo Morales está refugiada desde hace casi un año.

“Esa es la justicia que tenemos en nuestro país, ¿qué se puede hacer?, él puede salir a la calle el rato que quiera, han anulado su mandamiento de aprehensión”, manifestó.

Además, dijo que el Gobierno de Jeanine Áñez respeta la ley, “aunque esté manejada por gente corrupta y torcida. Respetamos las órdenes del Ministerio Público y del Poder Judicial”.

Recordó que el respeto del Gobierno a las determinaciones judiciales se vio también en otros casos, como cuando la justicia determinó que los exministros Carlos Romero y Nemesia Achacollo podían salir de la cárcel y ser procesados con detención domiciliaria. “Nosotros no perseguimos, como lo hizo el Gobierno del MAS”, acotó.

La vigilancia policial a la residencia de la embajada de México continúa. “Con esta determinación podrá salir Héctor Arce, pero si cualquiera de los otros, por ejemplo, Juan Ramón Quintana intenta hacerlo, lo vamos a meter preso y lo llevaremos a San Pedro. Ahora, si el juez lo deja libre y dice que es un angelito, ¿qué se puede hacer?”.

Aimore Álvarez, el abogado del exministro de Justicia Héctor Arce, aseguró a EL DEBER en la misma línea que después de que la justicia levantó el mandamiento de aprehensión, si es que lo ve por conveniente, su cliente puede salir de la embajada de México.

En febrero de este año, el expresidente Carlos Mesa presentó una demanda contra Arce y otros ministros, por el fraude de 2019.

El abogado explicó que, con la acción de libertad que ganó este domingo por la madrugada se anuló la resolución y el mandamiento de aprehensión en contra de la exautoridad. “Mi cliente puede salir de la embajada”, pero eso es algo que el equipo jurídico aún evaluaba.

Lamentó también que la defensa de Arce solo pudo ver el cuaderno de investigaciones anoche, en la audiencia de acción de libertad, después de siete meses, desde que Mesa se querelló en su contra por el caso Fraude electoral II, que involucra a exautoridades del Poder Ejecutivo. La primera parte del caso llega a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral y a los departamentales.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, recordó que el fraude electoral fue demostrado por la OEA. “Si las personas que están involucradas aún no han recibido sanciones y son liberadas, claro que la justicia está dando una muy mala señal al país”.

Álvarez explicó que, en la audiencia, la defensa demostró que en la denuncia presentada por Mesa no se adjuntó prueba alguna, no se individualizó la conducta de los demandados: el exmandatario Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce, como autores intelectuales del supuesto fraude de octubre de 2019. Por eso se abrió el caso Fraude II. “Los fiscales no investigaron, y en mayo emitieron orden de aprehensión”, relató Álvarez.

“El argumento aceptado por el juez fue que esa orden no fue fundamentada correctamente y violó los derechos de debido proceso, presunción de inocencia e inseguridad jurídica, porque no se lo notificó nunca”.

Otro elemento “irregular”, según el abogado de Arce, fue que utilizaron las declaraciones del caso Fraude I, en las que funcionarios de justicia señalaron que verificaron las actas 10 días después de las elecciones, cinco días después de que se conocieron los resultados. Sin embargo, se le recordó que hubo denuncias que indicaban el hallazgo de actas en dependencias del Ministerio de Justicia.

Los delitos que plantea la acción legal son falsificación de documento o uso de documento falsificado y obstaculización de procesos electorales, alteración y ocultación de resultados, y manipulación informática.

“Se hizo una ampliación por esos delitos, pero el mandamiento no hablaba nada de eso. Anulamos la aprehensión, pero la indagación debe continuar con objetividad y transparencia”.

En una entrevista con Kawsachun Coca, Evo Morales dijo que los resultados del domingo demuestran que no hubo fraude, “y todos los implicados debieran ser liberados por la justicia”.