Peligra el partido de Napoli ante Juventus por temor a un brote masivo de coronavirus

Las autoridades sanitarias vetaron el viaje del equipo de Gennaro Gattuso a Turín por temor a expandir el COVID-19

Impiden al Napoli viajar a Turín para jugar contra la Juventus ante los casos postivos de COVID-19 (EFE)

Todavía la pandemia de coronavirus sigue azotando al fútbol italiano y en las últimas horas ha puesto en riesgo uno de los partidos más importantes de la tercera jornada de la Serie A: el Napoli no podrá viajar a Turín para medirse con el Juventus este domingo ante los recientes casos de contagio registrados en su plantilla y en el personal del club.

En los últimos días, el cuadro napolitano comunicó que dieron positivo de COVID-19 del polaco Piotr Zielinski y del macedonio Eljif Elmas, además que de un miembro del personal. Son casos que aparecieron después de medirse el pasado domingo con el Genoa, equipo que ha posteriormente descubierto hasta 23 casos de contagio, incluidos 17 futbolistas.

En el Napoli habían sometido a toda su plantilla a tres rondas de test de coronavirus esta semana –como indica el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC)– y el viaje a Turín estaba en pie hasta que fue bloqueado en el último momento: según la Gazzetta dello Sport, la Hacienda Sanitaria Local de Nápoles 1 (ASL 1) vetará la salida del equipo hacia Turín.

Napoli y Juventus deberán reprogramar su partido en medio de una suspensión por riesgo a propagar el coronavirus (REUTERS)

En este contexto, es probable que el encuentro Juventus-Napoli como ya ocurrió con el Genoa-Torino de este sábado, aunque la Serie A todavía no ha realizado comunicaciones oficiales y la Vecchia Signora emitió un comunicado que hace pensar que se presentarán igual en el campo de juego para obtener los puntos. Está claro que Gennaro Gattuso y sus jugadores no acudirán a la cita porque tienen que respetar el aislamiento y la cuarentena de 14 días.

“Juventus Football Club anuncia que el primer equipo disputará el partido de mañana Juventus-Napoli programado para las 20:45, como lo dispuso el calendario de la Serie A”, escribieron en sus perfiles de las redes sociales.

Juventus Football Club anuncia que el primer equipo disputará el partido de mañana Juventus-Napoli programado para las 20:45, como lo dispuso el calendario de la Serie A. — JuventusFC (@juventusfces) October 3, 2020

No obstante, en el último ciclo de test de coronavirus de la Juve se detectaron dos casos positivos pero corresponden a integrantes del personal del club y no a los jugadores ni cuerpo técnico o médico. Todos los negativos pudieron desarrollar la normal actividad de entrenamiento y de partido, pero no tener contactos fuera del grupo.

Fuente: infobae.com