Problemas en el servicio de internet de Comteco genera críticas de usuarios

Desde alrededor de las 11:00 de hoy se reportaron problemas en el servicio de internet que ofrece la Cooperativa Mixta de Teléfonos Cochabamba (Comteco).

Este hecho generó críticas de los usuarios, quienes publicaron mensajes de protesta en las redes sociales.

#ÚLTIMO Comteco emite un comunicado ante los problemas del servicio de internet. Aseguran que están trabajando para solucionarlo. #Cochabamba pic.twitter.com/F1X00jcy4W — Los Tiempos (@LosTiemposBol) October 7, 2020

Compartimos algunos mensajes publicados en las redes de Los Tiempos:

“De toda la vida el servicio es pésimo. Solo se preocupan de pagarse cada vez mejor al punto de llevar a quiebra la cooperativa”: Luis Alberto Vargas Céspedes.

“Que bien que me cambie ya no me atienden con su jeta como si me hicieran el favor y no tengo q esperar 72 horas a que me envíen un técnico y esas 72 horas se volvían en más días y así semanas ya no tengo que pasar malos ratos, esa empresa de lo peor”: Ayani Bada.

“Siempre están con un evento de fuerza mayor de seguro, porque su servicio es una”: Francisco Rodríguez.

“Yo igual tendré problemas de fuerza mayor al momento de pagar”: Miguel Delgadillo Quiróz.

“Y cuando van a degradar los costos…. pésimo servicio y te cobran como si fuera un servicio de primera. Paguen los excedentes ya”: Marvin Villarroel.