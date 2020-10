Procesan por loteamiento a un candidato del MAS y su familia

Fuente: Página Siete

Carlos Quisbert / La Paz

El candidato a diputado del MAS, por la Circunscripción 46 en Santa Cruz, Reynaldo Ezquiel Paniagua y sus familiares son procesados en la Fiscalía por loteamiento de terrenos en esa región. El pasado miércoles, un juez ordenó el “desapoderamiento” de inmuebles ocupados ilegalmente por Ezequiel, su madre, hermana y otras siete personas, entre ellas una excandidata del mismo partido.

“Este señor y su familia hacen daño a la gente humilde, desde el año 2012 trabajan así. Yo vendo en el Plan 3.000 (…) en esa fecha nos reunió a unas 20 personas en la casa de su mamá (Liliana Paniagua) y nos pidió 100 dólares como adelanto. Firmamos en un cuaderno y nos dijeron que no tengamos pena, que nos venderían el terreno a crédito (…) nos llevaron a tomar posesión del supuesto terreno que decían que era de ellos, pero los verdaderos dueños nos han sacado con la Policía. Dos veces han intentado implicarnos en esas cosas, al final le pedimos que nos devuelvan el dinero, pero se negaron”, relató Rosa a Página Siete.

La mujer y otras personas con las que este medio tuvo contacto aseguran que el grupo de loteadores está dirigido por el candidato masista, sus familiares y dirigentes de ese partido, y operan en diferentes zonas. Los afectados sostienen que los loteadores recurren a una serie de engaños para estafar a los vecinos.

Según los expedientes, los nombres de la familia Ezequiel y un grupo de dirigentes del MAS figuran en varias denuncias desde 2009. “Tienen protección política, hacen que la justicia funcione al revés, ellos son los que llaman a la Defensoría del Pueblo y a Derechos Humanos”.

De acuerdo con la resolución del 4 de febrero de este año, emitida por el juez Séptimo en lo Civil de Santa Cruz Alberto Guzmán, se instruyó desalojar de terrenos de la zona Primero de Mayo, del barrio Guipilo Junín, a “Silvia Alcón Rojas (procesada por intento de homicidio), Iris Libertad Fernández Alcón, Frank Reynaldo Ezequiel Paniagua (actual candidato), Shein Nadir Fernández Alcón (excandidata a diputada por el MAS 2019 y actual presidenta del barrio), Liliana Paniagua Vallejos (madre del candidato), Jhiovana Karen Coro Paniagua (hermana del candidato), Andrea Zárate Calero, Winston Cuéllar Melgar, Clemente Zamo Chiara, Raquel Ingrid Navarro Barroso, Freddy Gutiérrez Melgar, Erwin Navarro Cuellar y demás ocupantes”, de dicha propiedad para que tomen posesión los verdaderos dueños.

La orden fue ejecutada recién el pasado miércoles con apoyo de la Policía. El candidato se presentó al lugar, no ofreció resistencia y se procedió al desalojo y la destrucción de las construcciones clandestinas.

“Yo no sé nada (de las denuncias). No quiero que me metan en ataques políticos, yo vivo en otro lado. Soy candidato de la C 46 (…) tengan cuidado, que yo los puedo denunciar, voy a atacarlos con lo más duro que yo sé (…) todo el mundo puede denunciar sin pruebas”, dijo Ezequiel en un contacto con Página Siete.

Sin embargo, luego de que este medio le enviara una copia del memorial que lleva su firma y otro firmado por su hermana, dirigido al juez el 20 de agosto de 2019, para pedir no ser desalojados del barrio Guapín, Ezquiel bloqueó las llamadas.