Quién es Juan Carlos Cruz, el chileno que fue clave en el cambio de postura del papa Francisco sobre la unión civil

Hasta hace unos años, el Sumo Pontífice desacreditaba el testimonio del activista, quien sufrió abusos de un cura en su juventud. Tras una reunión en el Vaticano, la relación cambió por completo

Las declaraciones del papa Francisco en un documental, con su respaldo a la unión civil entre personas del mismo sexo, han puesto la lupa sobre las posturas previas del líder católico al respecto.

Uno de los personajes principales del largometraje estrenado este miércoles en el Festival de Cine de Roma es el chileno Juan Carlos Cruz, una víctima de abusos sexuales del clero quien viajó al Vaticano para dar a conocer su testimonio, un encuentro que sería clave en el giro del Sumo Pontífice.

Cruz relata retazos de su historia a lo largo del documental, en una crónica de la evolución del pensamiento de Francisco acerca del abuso sexual y a la vez de sus posiciones sobre los gays. En el largometraje, volvió a contar que Francisco le aseguró que Dios lo había hecho gay.

Antes de su reunión con el líder católico en 2018, Cruz se había mostrado muy crítico hacia él. Los antecedentes no eran positivos: en su visita a Chile, Francisco había reclamado que no habían evidencias contra los sacerdotes. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Todo es calumnia”, dijo en enero de 2018. Cruz, miembro de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes (SNAP), afirmó: “El Papa pide disculpas y unas horas después se muestra con los encubridores”.

El conflicto parecía irreconciliable. Ya de por sí, los testimonios de Cruz sobre el calvario vivido con el cura chileno Fernando Karadima son estremecedores. “El abuso psicológico de ese hombre conmigo fue horrible… No solo el toqueteo y esa lengua asquerosa”, recordó en un libro, en el que confesó que llegó a pensar en suicidarse. “Él usaba la confesión y cualquier cosa que lo ayudara a dominar. No me cabe duda de que a otros les hizo lo mismo que a mí”, añadió, entre detalles escabrosos sobre manoseos.

Pero el encuentro con Francisco cambió el panorama. El sumo pontífice lo recibió con plena disposición a escuchar su testimonio. “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”, le dijo, según reveló Cruz al diario El País.

“Él (Francisco) me dijo que le encantó ir a Chile, pero había visto cosas raras. Lo vi dolido por haber ido a Chile con tan mala información, por eso le creo”, añadió.

Según relató, notó al Papa “espantado” por lo que observó en su última visita a Chile, en la que se vio envuelto en una dura polémica por intentar exculpar a los encubridores de los abusos sexuales, por una supuesta falta de pruebas.

Por ello, Cruz, periodista y activista, indicó que quiso darle “una segunda oportunidad” a Francisco, ya que consideró que había viajado al país sudamericano con “mala información”. En esa línea, agregó, sobre su estadía en la residencia papal: “El Papa nos trató como reyes en Santa Marta, y a los obispos como niños. Está claro que nos creyó a nosotros”.

El chileno también ofreció detalles sobre el pedido de disculpas que recibió. Según declaró, así fueron las palabras de Francisco: “Te quiero pedir perdón, en nombre del Papa y de la Iglesia por todo lo que has pasado. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses”.