Quispe: mientras no demuestren indicios de fraude, la transmisión de mando “corre y vale”

Rafael Quispe, viceministro de Descolonización. Foto/tomada de internet

Fuente: Erbol

El viceministro de Descolonización Rafael Quispe exigió a las personas o instituciones que hablan de fraude electoral, que demuestren pruebas de sus aseveraciones y, mientras ello no ocurra, aseguró que la transmisión de mando “corre y vale” una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregue los resultados oficiales.

Dijo que el gobierno no puede certificar nada en materia electoral porque no es competencia, pero recordó que los organismos internacionales que vinieron en calidad de veedores, como la OEA, indicaron que no hay indicios de fraude, por tanto, no hay obstáculo para la transmisión de mando.

Recordó además que Estados Unidos y otros países han felicitado al ganador y anunciaron su disposición de trabajar con el nuevo presidente.

Indicó que en tanto la Unión Juvenil Cruceñista no demuestre indicios fraude, para el gobierno el resultado electoral, que en su criterio no va a cambiar, es un tema cerrado y solo se estaría esperando el acto de entrega del poder.

Quispe aseguró que el gobierno tiene lista sus maletas para la sucesión de mando y anunció que el próximo lunes habría una sesión de gabinete para planificar la transmisión.