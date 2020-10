Sounders Music, herramienta para descubrir nuevos artistas y géneros musicales desde tú móvil

Sounders Music es una nueva e interesante plataforma que actúa como un servicio para descubrir diferentes canciones y artistas según nuestros propios gustos.

Si bien aún se encuentra en desarrollo, podéis descargar la app tranquilamente desde la Play Store para comprobar lo que ofrece la app. Aquí te tenemos un resumen con lo más destacado y por qué deberías darle una oportunidad.

De inicio, puede que os sintáis un poco perdidos respecto al funcionamiento de la plataforma ya que, por ahora, solo se encuentra disponible en inglés. No obstante, su propia mecánica no es tan complicada de entender.

Por medio de un sistema de puntuación mostrado en forma de semi-ruleta, tendrás que darle un puntaje a 15 canciones iniciales de diferentes géneros y artistas, determinando así cuáles son las de tu agrado y cuáles no. En cada pista musical escucharás la parte más importante y podrás elegir qué puntuación se lleva.

Las opciones de puntaje varían hasta el punto en el que puedes calificar una canción como buena pero tampoco excelente, por ejemplo. Las opciones son: lo odio, no me gusta, promedio, me gusta, me encanta y por último, excelente. De esta forma, puedes dejarle claro a la plataforma las canciones que te llaman poco la atención, o por otro lado, que no puedes de escuchar, por lo que se podría decir que es como un Tinder de la música.

Realmente no puede ser comparada con plataformas de música vía streaming ya que no actúa como tal, es decir, que en ella no se podrán reproducir canciones que busquemos deliberadamente (pero sí podremos escuchar toda la canción que el algoritmo nos recomiende), ni crear listas de reproducciones ni nada por ese estilo porque no ha sido creada para eso. Contrario a lo anterior, ha sido desarrollada más bien para reconocer de forma progresiva las canciones, artistas y géneros que os gustan más, para así entregarte recomendaciones que seguramente te resultarán interesantes.

Desde la sección de Me gusta, podrás ver todas las canciones que te encantan o que son excelentes, así podrás saber el nombre del artista y de la pista musical. La verdad es que se trata de un sistema de búsqueda bastante guay como para desperdiciarlo.

Sin más por mencionar, a continuación te dejamos el enlace de descarga desde Google Play:

Sounders Music: descargar gratis