Arce: “La justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de los hermanos de Senkata”

El Presidente dice que “muchos dirigentes y ciudadanos” fueron acusados por sedición y terrorismo de manera injusta

El presidente Luis Arce afirmó este domingo que “muchos dirigentes y ciudadanos” fueron acusados por sedición y terrorismo de manera injusta por el anterior gobierno, por lo que consideró que “la justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen” de todas esas personas.

“Al igual que el hermano enfermero Ayben Huaranca, muchos dirigentes y ciudadanos de #Senkata fueron acusados por sedición y terrorismo por un gobierno de facto que no respetó los Derechos Humanos del pueblo que pedía democracia para #Bolivia”, escribió el Mandatario en sus redes sociales, en el que adjuntó una entrevista a Huaranca, en el que este niega que haya cometido algún delito durante intervención de las fuerzas del orden en Senkata.

“Solo me he dedicado a ayudar a los heridos, porque si no los ayudaba (…), iban a morir muchos más”, dice Huacanca en la entrevista, en el que señal que es licenciado en enfermería.

“La justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de las hermanas y hermanos de #Senkata. Nuestra solidaridad con ellos que defendieron la democracia a costa de su vida. Valoramos su aporte al desarrollo y crecimiento de la valerosa ciudad de #ElAlto”, escribió, a propósito, el Presidente.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en el país para investigar las muertes que se registraron tras las elecciones de octubre en 2019. De acuerdo con su agenda, este domingo llegó a capital y prevé reunirse este lunes con el fiscal Gneral, Juan Lachipa.