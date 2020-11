Argentina: Un dogo argentino atacó a una niña de dos años y la mató

Una niña de dos años murió tras ser atacada por un perro de raza dogo argentino. El trágico hecho ocurrió en una vivienda del barrio El Dique, en el partido bonaerense de Ensenada.

Fuente: Página 12

El perro era de la familia de la niña fallecida. El ataque del perro se produjo en la casa donde viven. Según precisaron fuentes policiales, la nena fue trasladada inmediatamente por sus padres al Hospital Rossi de la ciudad de La Plata.

Durante el ataque del perro, la niña recibió heridas en el rostro y en el cuello. Dada su gravedad, los médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños de la Plata, donde falleció a los pocos minutos de haber ingresado por un paro cardíaco.

Interviene en la causa penal por «averiguación de causales de muerte» la titular de fiscalía N° 7, Virginia Bravo.

Las viviendas familiares son muchas veces escenario de ataque de perros a sus dueños. Los niños suelen ser quienes, por su tamaño, reciben heridas de mayor gravedad en caso de ser atacados.

Los especialistas dan cuenta de que los ataques suelen darse por la reacción de los perros ante lo que consideran un ataque, por más que no lo sean y las personas no lo interpreten de esa forma. También señalan que las razones que llevan a los perros a atacar no son siempre las mismas y que mucho depende de la raza como del comportamiento de los propietarios y el trato que le dan al animal.

Una gran mayoría de los casos de ataques registrados tienen lugar mientras los perros descansan y los niños corren o juegan a su alrededor. Por ese motivo se aconseja tomar precauciones y establecer barreras físicas entre unos y otros.