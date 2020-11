Así es la opción de mensajes que desaparecen de Whatsapp

Durante los próximos días tendremos la opción de escribir mensajes en Whatsapp que desaparezcan automáticamente en 7 días, una función que podremos activar tanto en mensajes individuales como en grupos (siempre y cuando seamos administradores).

Así es, después de mucha espera WhatsApp presenta una nueva opción de mensajes que desaparecen. Cualquiera podrá habilitar la opción en los chats individuales, y los administradores de grupo podrán habilitar los mensajes que desaparecen en los chats grupales.

Whatsapp indica que comenzaron con 7 días porque creen que ofrece la tranquilidad de saber que las conversaciones no son permanentes, y al mismo tiempo siguen siendo prácticas para que no nos olvidemos de lo que estábamos hablando. No están enfocados solo en privacidad, lo que quieren es que la lista de la compra del martes no esté allí para siempre, que esté solo cuando sea necesaria.

Los mensajes que desaparecen también borrarán las fotos y los videos después de siete días, y aunque los mensajes desaparecerán para ambas partes, aún es posible tomar capturas de pantalla o simplemente copiar los mensajes antes de que se eliminen automáticamente, por lo que recordad que no estamos hablando de contenido que desaparecerá para siempre de Internet: si es algo polémico, seguirá circulando si alguien hace capturas.

En el soporte de Whatsapp lo especifican:

– Si un usuario no abre WhatsApp durante el período de siete días, el mensaje desaparecerá. Sin embargo, la vista previa del mensaje todavía podría mostrarse en las notificaciones hasta que se abra WhatsApp.

– Cuando respondes a un mensaje, se cita el mensaje inicial. Si respondes a un mensaje temporal, el texto citado puede permanecer en el chat después de los siete días.

– Si se reenvía un mensaje temporal a un chat con los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá en ese chat.

– Si un usuario crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes temporales se eliminarán cuando un usuario haga la restauración desde una copia de seguridad.

Tendremos que habilitar los mensajes que desaparecen por grupo o contacto. Una vez que la función se haya implementado por completo, estará disponible como una nueva opción en la sección de contacto de cada amigo en WhatsApp. La configuración no eliminará los mensajes antiguos y solo afectará a los mensajes nuevos una vez que cualquiera de las partes la habilite. WhatsApp dice que comenzará a distribuir mensajes que desaparecen a todos los usuarios durante este mes.