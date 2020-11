Asin: «El ciudadano debe ser responsable del fuego que prende»

Desde junio que Asín se ha convertido en la mujer que trata de evitar incendios y quien está a la cabeza del Comité de Crisis que lucha en la mitigación de los mismos.





Fuente: eldia.com.bo

Cinthia Asín lleva seis años a la cabeza de la secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, de los cuales se ha dedicado íntegramente en el tema de los incendios de la ciudad. Este año que fue marcado por la pandemia, no fue excusa para dejar trabajar y así lograr controlar y liquidar el fuego que amenaza al departamento. Es desde junio que Asín se ha convertido en la mujer que esta atrás de evitar incendios, su oficina se transformó en su bunker donde desde allí ella moviliza a su equipo de trabajo con el fin de llegar hasta los municipios afectados.

P. ¿Qué ha dejado para estar atrás de los incendios?

C.A: Realmente es un servicio que a uno le tiene que gustar, uno se acuesta tarde y se levanta temprano. Estamos desde junio con los incendios, ha sido un año atípico y de stress muy fuerte ya que llevamos más de cinco meses trabajando contra el fuego. Se puede decir que los meses más complicados fueron agosto, septiembre y octubre, solo nos queda esperar las lluvias y por el momento no se registran.

P. ¿Quiénes conforman el equipo para controlar y liquidar incendios?

C.A: Nosotros trabajamos con bomberos voluntarios, comunarios, con las Fuerzas Armadas y con personas del municipio que son las primeras respuestas conforme a ley. Este año han estado cerca de 700 personas desplazadas, en octubre tuvimos 60 incendios activos, fue bastante complicado. Primero que nada, se hace una estrategia para ver y proteger las comunidades, los sembradíos y las áreas protegidas, así se hace una priorización de los lugares.

P. ¿Porque se reactivan los incendios?

C.A: Lamentablemente en muchos casos hemos controlado y liquidado los incendios y lastimosamente se ha dado el caso que se vuelve a prender el fuego, si uno ve un incendio que tiene una reactivación de un día para el otro es normal porque quiere decir que pueden ser incendios subterráneos, superficiales y de copa, los dos primeros son difíciles de controlar porque no se lo ven al 100%. Pero hay otros incendios que han tenido una liquidación completa y han sido controlados y muchas veces ha llovido en el lugar y tras nueve días se reactivan, esos incendios nos dan que pensar que han sido provocados.

P. Usted que ha estado en el lugar de los incendios, ¿qué es lo más fuerte que ha visto?

C.A: Lo más doloroso son las condiciones en la que se encuentran los bomberos y no es porque estén en malas condiciones físicas simplemente es porque muchas veces no hay lugares donde dormir, tienen que acampar, dormir en carpas o a la intemperie donde las temperaturas son muy altas y no hay agua. Con las altas temperaturas es más difícil trabajar y el cansancio se apodera de ellos. Hay lugares donde no hay agua ni para beber, ni para bañarse, ni para el fuego es por ello que nosotros tenemos que mandarles agua, raciones secas y cisternas.

P. ¿Es un trabajo arduo y sacrificado el que realizan?

C.A: Aquí es un trabajo 24/7 no hay fines de semana, ni feriados, ni paros y no porque no defendamos la democracia. Creemos que es tremendo lo que ha pasado con los 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores. El que sea mayoría simple deja sesgada la democracia en este país, sin embargo estamos protegiendo vidas y los bienes de otras personas entonces no hay forma de que paremos. Personalmente lo más duro que me ha tocado vivir fue en Postrervalle el fuego pasa por encima de los bomberos y ellos quedan atrapados. Esa noche no dormí yo buscaba la forma que lleguen instructores y hasta cisternas, teníamos que trabajar rápido para evitar el peligro. Duele es un trabajo duro, porque muchos son bomberos voluntarios y no son remunerado.

P. ¿Qué le dice a la población?

C.A: Sólo espero mayor consciencia de parte de los cruceños, es parte de mi trabajo como servidor público, atenderlos e informarlos a la gente como se tiene que hacer una quema controlada. Con la Gobernación desde enero empezamos con la prevención de los incendios, la capacitación de bomberos, también se les entrega equipos y herramientas. Nosotros trabajamos con el Satif, con los municipios, Fuerzas Armadas y con la Gobernación, necesitamos que desde el gobierno nacional se realicen normativas prohibitivas como es iniciar fuego en lugares de áreas protegidas. Salgo todos los días hacer esa reflexión el ciudadano debe ser responsable del fuego que prenden nosotros lo controlamos no lo iniciamos nunca y muchas veces este inicio de fuego hace que pierden sus casas, sus animales y sus chacos. Sería ideal implementar tecnología limpia como hay en otros países, pero somos un país en desarrollo, es una ambición que se tiene que tener, yo creo que la tecnología limpia tiene que ser una meta que se debe llegar como departamento.

Planteamos que se debe abrogar la ley 741 y así lo hemos remitidos a la Comisión Agraria Departamental dentro una propuesta de ley que se está presentando.