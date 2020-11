Brasil: protestan contra obligatoriedad de vacuna para Covid-19

Parabéns aos paulistas! Grande manifestação pelo Brasil! Não à vachina e #ForaDoria pic.twitter.com/wIVMzRLvbu — Alexandre Siqueira (@ssicca1) November 1, 2020

Bolsonaro, quien ha reconocido públicamente su desprecio por el comunismo, se ha opuesto a la compra de la vacuna china hasta que no esté comprobada su efectividad, pero su Gobierno ya se comprometió con 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford, de la que aún no se ha evidenciado su eficacia. El mandatario, uno de los líderes mundiales más negacionistas frente a la gravedad del coronavirus -enfermedad que él mismo contrajo en julio pasado y ya superó- ha reiterado en varias oportunidades que, cuando exista, la vacuna no será obligatoria en el país.

ama (efe, Folha de Sao Paulo)