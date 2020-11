Comcipo convoca marcha y califica de «provocación» que Evo pase por Potosí

Fuente: lostiempos.com

El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Juan Carlos Manuel, confirmó que este jueves se realizará una marcha en rechazo a los resultados del pasado 18 de octubre que dan como ganador a Luis Arca Catacora del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“A partir del día jueves se está convocando a una gran marcha de toda la potosinidad, a partir de las 2 de la tarde acá en nuestra capital y se ha convocado a todas las organizaciones que están pidiendo que hagamos algo”, dijo Manuel en LT a Fondo.

El pedido principal es que se realice una auditoría informática a los resultados de las elecciones generales y que se revierta la anulación de los 2/3 en el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para algunos temas en específico.

“Es una provocación para nosotros”

Ante el anuncio de que la caravana que acompañará a Evo Morales el próximo 9 de noviembre pasará por el departamento de Potosí, Manuela calificó de una provocación.

“Si tiene que ingresar que ingrese, pero que no llegue aquí a nuestra capital en particular porque no seremos responsables, porque aquí él no es bienvenido por todo lo que nos ha hecho a los potosinos”, dijo.