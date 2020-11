Crean mano robótica que simula estar agarrado de la mano de una mujer

A la robótica aún le queda bastante por evolucionar para alcanzar las destrezas físicas del ser humano, y quizás tratar con ellos pueda ser una sensación fría con respecto a tratar con personas, algo que han pretendido solventar los investigadores de robótica de la Universidad de Gifu, en Japón, con el lanzamiento de My Girlfriend in Walk, un curioso equipo de mano robótica que trata de simular la sensación de estar agarrado de la mano de una mujer a la hora de pasear.

Se trata de un equipo que alberga dedos articulados, a través de los cuales permitirá detectar la presión de la mano humana y sujetarse a la misma de forma segura. Además, utiliza un material flexible y suave a modo de piel para ofrecer una sensación cercana a la piel humana, con el añadido de un mecanismo que añade algo de temperatura para acentuar en esa sensación.



Y si no fuera suficiente, también dispone de un pequeño sistema de transpiración basado en un sistema de poros, a través de los cuales ofrece algo de humedad mediante la aplicación de calor a una tela húmeda disponible en su interior.

Toda la mano está sujeta a través de un riel deslizante, que se sitúa de forma perpendicular al brazo de la persona, con la idea de ofrecer más consistencia en el agarre.

Y si My Girlfriend in Walk aún no ofrece el realismo suficiente, el equipo de investigadores también han pensado en ello añadiendo algo de perfume con sensación florar en la mano y una serie de sonidos que simulan los pasos de una mujer para reproducirse en pleno paseo.

Quizás no sea muy práctico pero sí que puede servir de testimonio ante un escenario en el que los robots puedan ofrecer sensaciones muy cercanas a estar con personas humanas, existiendo otros avances, como las expresiones faciales y la mejora de las articulaciones, lo que supone pasos para llegar a un escenario futuro que todavía se encuentra únicamente en la ciencia ficción.

Crédito de la imagen: Vídeo explicativo en YouTube