Cusi sobre el Consejo de la Magistratura: «No se conocen procesos por retardación»

“Sobre el Consejo de Magistratura, una de sus funciones principales es la de ser un ente administrativo y disciplinario, pero hasta ahora no conocemos cuántos procesos de retardación de justicia, hay; tampoco conocemos cuántos de corrupción, hay; tampoco (datos de) tenemos cuántos jueces o fiscales han sido procesados”, señaló Cusi, entrevistado con el programa En Portada de Página Siete y Asuntos Centrales.

En los últimos días el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que ya se tramita un juicio de responsabilidades contra los consejeros Omar Michel, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, al no haber designado a 151 jueces, generando acefalías que derivaron en retardación de justicia. Después de las advertencias, los consejeros designaron el jueves a 140 jueces.

Al respecto, el exmagistrado indicó que efectivamente se incurrió en incumplimiento de deberes y que los tres consejeros deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades. “Se sabe que últimamente estas tres autoridades no han cumplido su función que era simplemente nombrar a los jueces y, por tanto, podemos decir que estas personas no han trabajado, no han cumplido sus funciones, eso significa incumplimiento de deberes y corresponde el juicio de responsabilidades, toda vez que el perjudicado es el pueblo boliviano que está a la expectativa de que la justicia funcione de una vez”, sostuvo. Cusi indicó que los consejeros observados fueron vinculados al MAS y que ahora corresponde que la justicia deje de responder al poder político.