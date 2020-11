David Guetta fue nombrado como el mejor DJ del mundo: «Pensar que hace 40 años toqué por primera vez en un club»

El artista francés de 53 años lideró por segunda vez la encuesta Top 100 DJ de DJ Mag. «Cuando gané por primera vez me odiaron por mezclar música dance con pop y mainstream”, dijo mientras recibió el premio durante un show virtual que se llevó a cabo en Ámsterdam

David Guetta (Reuters)

Por segunda vez en su carrera, David Guetta fue nombrado como DJ N° 1 del mundo. El artista francés de 53 años lideró la encuesta Top 100 DJ de DJ Mag, la cual ya había ganado en 2011. Recibió el premio durante un show virtual AMF Presents Top 100 DJs, que se llevó a cabo en Ámsterdam y se transmitió para todo el mundo.

Luego de agradecer el galardón, Guetta dijo unas emotivas palabras en las que repasó los comienzos de su carrera. “Es emocionante pensar que hace 40 años que toqué por primera vez en un club y que pasaron nueve años desde que gané este premio en el 2011. Cuando gané por primera vez me odiaron por mezclar música dance con pop y mainstream», recordó sobre aquella vez.

”Mirar atrás ahora y ver cómo esto moldeó la industria y la hizo evolucionar resulta muy loco. Ganar después de que volví a lo que hacía originalmente y a lanzar más música underground con mi amigo MORTEN y Future Rave, y con Jack Back, lo hace aún más especial», continuó la estrella mundial.

También indicó que le debe el éxito a sus fanáticos. «No importa lo que traiga el futuro, allí estaré, listo para hacer la banda de sonido de las fiestas y espero que ustedes también”, agregó David Guetta ilusionando a sus seguidores de todo el mundo y con la esperanza de volver a tocar en un evento con público presente.

David Guetta tiene 53 años y 40 de carrera (Reuters)

A pesar del freno que hubo a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, los fanáticos de la música dance votaron desde sus casas a sus DJs favoritos en la encuesta de 2020 de Top 100 DJs: lo hicieron casi un millón y medio de personas (1,3 millones, para ser exactos).

David Guetta lideró el podio que competía junto a Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin Van Buuren y Alok. El haber liderado el Top 100 DJs, cierra un gran año para el artista francés de 53 años, durante el cual se reconectó con la cultura DJ en gran medida. Según declaró en la entrevista que brindó a la revista DJ Mag -que se verá en la próxima edición-, atribuye el premio a su enfoque renovado en temas dance y no pop. Por su parte, desea que #FutureRave, su nuevo sonido, pueda escucharse en las próximas fiestas.

A través de sus eventos en vivo United At Home -que vieron más de 50 millones de personas-, David Guetta ayudó en la recaudación de más de 1,5 millones de dólares para el COVID-19. Y en julio encabezó el festival digital de Tomorrowland Around The World alcanzando el récord de vistas durante el Top 100 DJs Virtual Festival de la serie de DJ Mag.

En su discurso mientras recibía el premio en Ámsterdam, el productor habló del impacto que sufrió la industria de la música electrónica por la pandemia del coronavirus. E hizo un llamado a los gobernantes de todo el mundo. “No son sólo los artistas, sino los residentes locales, los equipos de seguridad, promotores y técnicos de todo el mundo los que hacen de la música dance una industria grande y pujante que necesita respeto en todos los niveles», consideró. “Pero en este momento, se necesita hacer más. Nuestra industria se vio muy afectada este año. Millones de personas perdieron su trabajo y los gobiernos en todo el mundo desconocieron la importancia de la industria de la música y el entretenimiento. Ella requiere apoyo como cualquier otra. La cultura no puede dejarse en suspenso. Los gobiernos tienen que tomar medidas”, concluyó David Guetta.

