De entrada, Sports Tv Rights repartirá $us 400 mil entre 13 clubes

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La empresa Sport TV Rights depositará un poco más de 400 mil dólares a 13 clubes de la División Profesional en cuanto el certamen se ponga en marcha, de acuerdo con la versión que hizo conocer ayer Enrique López, personero de esta empresa que participó de la reunión del consejo superior.

“No se pueden jugar siete partidos en un día. Todos fuimos flexibles”, aclaró. En enero de este año, Sport TV Rights hizo el primer depósito a las instituciones para el inicio de la temporada, el segundo pago estaba programado para abril de este año, pero el mismo quedó “congelado” hasta que se reanude la competencia oficial.

“El contrato establece que los pagos se paralizan si no hay campeonato, tal como pasó el año pasado por los conflictos sociales; ahora corresponde darles un desembolso que se tenía que hacer en abril. El monto que debemos entregar es de aproximadamente 400 mil dólares”, explicó López. Bolívar no recibirá ni un peso de ese dinero, ya que no se encuentra dentro del grupo de clubes que llegaron a un acuerdo con Sport Tv Rights.

La empresa que ostenta los derechos de televisión debía concluir su contrato el 31 de diciembre, pero como este año sólo se jugarán 182 compromisos de 364 que estaban pactados, el contrato deberá alargarse hasta 2021. “El convenio está vigente, no acabará el 31 de diciembre y así está establecido en el documento que tenemos firmado”, resaltó López. Sobre la inclusión de dos equipos más para la temporada 2021, López apuntó que se debe ver si es viable y si el calendario aguantará para disputar dos torneos de 30 fechas. “La viabilidad la veremos si los torneos son todos contra todos, por series o Play Off. Lo que nos preocupa de 16 equipos son los escenarios y la factibilidad económica”, dijo.