Disney+ logra 73,7 millones de suscriptores en su primer año de vida y ‘Hamilton’ es su mayor éxito en 2020

Disney está de celebración y es que su plataforma de streaming, Disney+, cumplió ayer un año de vida desde su lanzamiento inicial en Estados Unidos. Coincidiendo con este aniversario, la gigante del entretenimiento ha tenido su presentación trimestral de beneficios donde, en un año tan difícil con su sector más lucrativo (los parques) cerrado, Bob Chapek ha celebrado unos 14.7 mil millones de beneficios, cifra ligeramente superior a la estimada.

Pero vayamos a lo que nos interesa: Disney+ afirma tener unos nada desdeñables 73,7 millones de suscriptores en todo el mundo. Cifra que se eleva hasta los 120 millones si hablamos de la totalidad de servicios de streaming de Disney (como ESPN+ y Hulu). Todo esto en un año.

Durante la presentación, Chapek ha confirmado que ahora mismo los esfuerzos de Disney están puestos en el streaming —como si tuviesen demasiada alternativa tal y como están las cosas— con ‘Mulán‘ marcando el camino para futuros lanzamientos de películas potentes en modalidad PVOD pero sin descuidar sus contenidos exclusivos incluidos en el coste.

De hecho más allá de estrenar próximamente ‘Soul’, la nueva película de Pixar, el objetivo de la compañía es encontrar una nueva ‘Hamilton‘. La versión filmada del musical ha sido, de lejos, el mayor pelotazo de Disney+, consiguiendo suscriptores fuera de su «público objetivo» (fuera de Marvel/Star Wars). Así que van a poner bastante esfuerzo en lograr obras con ese potencial de ser imanes potentes de suscriptores.

Mandalorianos y Hamilton

Para que os hagáis una idea, este gráfico de la consultora Antenna Analytics nos muestra el comportamiento de Disney+ en cuanto a nuevos suscriptores. Destaca cómo los picos correspondientes a lanzamientos de «Disney» como tal palidecen ante la magnitud del musical de Lin Manuel Miranda. Y eso que la temporada 2 de ‘The Mandalorian‘ parece haber multiplicado por tres la cifra media de suscripciones.

A lo mejor ese es el camino a seguir y no lanzar una nueva plataforma. El próximo mes de diciembre sabremos más de Star, el servicio internacional para todo aquello que no encaja en Disney+ por no ser «familiar». Ahí podemos esperar todo eso que se está quedando en el limbo por ser de Hulu y no haber nadie más interesado en ello en España (aunque Starzplay está haciéndose con muchas series).