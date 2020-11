El exdirector de la FELCC Iván Rojas admite que acumuló más de Bs 4 millones

Iván Rojas, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), admite que acumuló más de Bs 4 millones a lo largo de 10 años, pero que no posee ese monto en sus cuentas bancarias por inversiones realizadas en la compra de casas, lotes y otros bienes y niega lavado de dinero.

Rojas renunció a su ascenso a general y pidió pasar a la letra «A» de disponibilidad que implicaría dejar de lado sus aspiraciones personales. Asegura que algunos

Contó que una casa que compraron con su esposa en $us 60.000, en dos años lograron venderla en 96.000, de la misma forma un terreno que adquirieron por la suma de 78.000 y lo vendieron en 160.000 dólares. Además asegura que el informe de la UIF es del año 2009 al 2020, por lo tanto no toman en cuenta los 20 años que lleva como oficial de policía y docente, además de sus actividades comerciales, etc.

La Fiscalía ha imputado al Cnel. Rojas y a su esposa por presunto enriquecimiento ilícito.