El TSE evalúa con Tribunales Electorales Departamentales el uso del Direpre en los comicios subnacionales

«La aplicación del Direpre todavía es analizado por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Hemos tenido varios encuentros con los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y estamos en un proceso de evaluación», afirmó el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero.

La autoridad electoral señaló que si decide utilizar ese sistema se dará a conocer de forma pública a toda la ciudadanía y las organizaciones políticas.

No obstante, Romero indicó que independientemente de que se use o no el Direpre, los resultados de la votación son confiables porque pasan por un proceso de cómputo que se realiza en la sala plena en los TED, lo cual se efectúa de forma transparente, rigurosa y apegada a la ley.

El 19 de noviembre, la misión de expertos de la Unión Europea (UE) recomendó al TSE aplicar mecanismos de conteo rápido para los comicios regionales.

«Es una herramienta muy útil para los interesados, para que la misma noche electoral puedan contar con una proyección de los resultados. En cuanto a resultados preliminares, recomendamos que el TSE aplique un sistema de resultados preliminares», afirmó Alexander Gray, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE.

El 17 de octubre, el Órgano Electoral definió no utilizar el sistema del Direpre y únicamente remitirse a los resultados del cómputo oficial para las elecciones nacionales del 18 de octubre de este año.

Entonces, Romero explicó que se determinó no usar ese sistema para evitar la incertidumbre ante un clima de alta polarización política, de susceptibilidad y de desconfianza que vive el país.

En esa línea, las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro Carter consideraron que fue oportuna la decisión del TSE de cancelar el uso del sistema del Direpre, al no poder garantizar su funcionamiento óptimo.