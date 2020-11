Ivana Trump habló tras el triunfo de Joe Biden: «Mi ex marido odia ser un perdedor»

Aunque pronostica que se resistirá a aceptar la derrota, la primera esposa de Donald Trump —madre de Donald Jr, Eric e Ivanka— supone que el mandatario terminará por volver a la vida privada

“No es un buen perdedor”, dijo Ivana Trump, la primera esposa del presidente de los Estados Unidos, y madre de sus hijos Donald Jr, Eric e Ivanka. “No le gusta perder, así que va a pelear, y pelear, y pelear”. Donald Trump, que ha iniciado acciones legales sobre el recuento de votos en los comicios donde buscaba su reelección, dijo que personalmente no va a aceptar los resultados que lo dan por derrotado.

Aunque algunos en el Partido Republicano han manifestado la misma opinión, el triunfo del demócrata Joe Biden ya fue reconocido por el expresidente George W. Bush y el ex candidato presidencial Mitt Romney, ambos republicanos, además de otros exmandatarios como Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter.

En diálogo con la revista People, Ivana, de 71 años, agregó: “Solo quiero que toda esta historia se termine, de una manera o de otra. Realmente no me importa”. Dada la alta exposición que tienen sus hijos, Ivana dijo al periodista Sean Neumann que, aunque están “bien”, ella no ve la hora de que se vayan de Washington DC: “Quiero que puedan vivir vidas normales, solo vidas normales”, expresó la empresaria y ex modelo. “No la vida de Washington y todo eso».

Ivana reconoció: “Creo que disfrutaron de estar con Donald y de la elección, pero ahora —gracias a dios— se ha terminado. Realmente no estoy segura de qué podrán hacer”.

Ivana y Donald Trump fueron nombres centrales del jet set de Nueva York en décadas pasadas, y a pesar de un divorcio tempestuoso que dio innumerables titulares a la prensa amarilla, se han mantenido en contacto amable a lo largo de los años. Ella ha hecho declaraciones sobre la vida personal y política de él, y tras las elecciones se ha animado a predecir que el actual presidente de los Estados Unidos volverá a la vida privada. “No creo que tenga otra opción”, dijo Ivana a People.

“Irá a Palm Beach a jugar al golf y vivir normalmente, creo. Es la mejor elección que podría hacer». Pero primero tendría que aceptar los hechos, estimó: “Tiene que salir y declarar que perdió. Pero odia ser un perdedor, eso sí que lo sé con certeza. Pero si pierde, pues pierde. Tiene mucho dinero, puede ir a muchos lugares y disfrutar de su vida”.

Fuente: infobae.com