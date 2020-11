Los pecados ambientales del gobierno de Trump

El medio ambiente ha sido uno de los grandes perjudicados durante los cuatro años de mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, las elecciones presidenciales que se celebran este martes (3.11) pueden cambiar el rumbo de uno de los países que más emisiones de dióxido de carbono (CO2) producen en el mundo.

Una de las organizaciones medioambientales que espera el cambio tiene, desde hace seis meses, acento hispano. Ramón Cruz es el primer latino nombrado presidente de Sierra Club, la organización ambiental más antigua y más grande del país, con 3,8 millones de miembros y simpatizantes en 64 secciones en los Estados Unidos.

Una primicia en los 128 años de historia de la organización medioambiental, que Cruz califica como «un gran honor y privilegio”. Asimismo, este hecho «refleja la importancia que ha ganado la población latinoamericana o de ascendencia latina en Estados Unidos y representa el futuro del país como vemos con Alexandria Ocasio-Cortez”, dijo en entrevista con DW. «El futuro se percibe latino y femenino”, sentenció el portorriqueño.

Con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, planificación urbana, energía y cambio climático, Cruz ha trabajado como subdirector de la Junta de Calidad Ambiental, la agencia estatal reguladora del medio ambiente, y como Comisionado de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Igualmente, ha sido consultor para varias organizaciones como el Banco Mundial y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), entre otras.

Objetivo: Trump

Desde su llegada a la presidencia de la organización medioambiental, «la prioridad ha sido sacar a Trump de la Casa Blanca”. Por este motivo, en «Sierra Club no ha pasado una semana que no nos hayamos metido en algún pleito legal contra la administración de Trump”, dice. «Se han dedicado a desmantelar básicamente todo el marco regulatorio que ha tomado 50 años construir, desde las primeras leyes ambientales en los años 70”, lamentó.

El portorriqueño aseguró que desde su organización «estamos trabajando para poder responder ante los efectos del cambio climático de una manera integral”. Por este motivo, prioriza la entrada de nuevo al ‘Acuerdo de París’, del que Trump anunció su desvinculación, así como el apoyo al Green New Deal «una visión para desarrollar una economía limpia, libre de combustibles fósiles y que haga a Estados Unidos más competitivo a nivel internacional porque si no se van a quedar atrás”. «Estados Unidos no puede quedarse con la tecnología del siglo XIX, con el carbón”, agregó.

Ramón Cruz lucha por el retorno de EE.UU. al Acuerdo de París.

Así, la organización medioambiental está llevando a cabo campañas para terminar con los subsidios a la industria de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. En este sentido, apuntó que además del aspecto ambiental, el ‘New Green Deal’ tiene un aspecto económico, ya que a pesar de «los subsidios que ha dado Trump a la industria del carbón, vemos que el mercado ha pasado la página”. Más de la mitad de las plantas de electricidad a base carbón que operaban hace un par de décadas están cerradas o en vías a cerrarse. «Eso es un adelanto bastante grande en Estados Unidos, que la administración Obama había comenzado con el ‘Clean Power Plant’”, subrayó. No obstante, este es uno de los planes que la administración de Trump ha desmantelado, además de derogar más de 70 leyes ambientales.

Cambio climático y migraciones

El experto portorriqueño criticó la gestión de las ayudas tras la devastación del huracán María que «en Puerto Rico forzó la migración de 300.000 personas o más, un 10% de la población de la isla”.

Estos eventos meteorológicos extremos, que se acentúan como consecuencia del cambio climático, son algunas de las causas que obligan a miles de personas cada año a dejar su país para intentar llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Cruz lamentó el «menosprecio por todo lo que es latinoamericano” del actual presidente estadounidense y aseguró que «el mejor resultado para América Latina de estas elecciones sería que Joe Biden ganara”.