Marcos Riquelme: “Lanús se va a enfrentar al más grande de Bolivia”

Ser jugador de Bolívar “ya es demasiado”, dijo el delantero argentino Marcos Riquelme, quién dentro de un mes y una semana cumplirá su contrato con la academia paceña, a la que considera el club más grande de Bolivia y uno de los mejores del continente.

Riquelme ya es un referente de Bolívar, es su actual goleador, pues lleva 13 tantos en esta temporada entre partidos de la División Profesional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero aún no recibió la oferta de renovación.

Mientras tanto está centrado en los octavos de final, fase en la que el equipo celeste rivalizará con Lanús de Argentina, dentro de dos días en La Paz y la revancha será el 2 de diciembre en Buenos Aires.

_¿Cómo está Bolívar para recibir a Lanús?

Con muchas ganas, obviamente que nosotros lo único que hemos jugado hasta ahora debido a la pandemia de coronavirus han sido partidos internacionales. Lamentablemente nos quedamos fuera de la Copa Libertadores, que eso para nosotros fue un golpe duro, ya que teníamos la ilusión de clasificarnos para octavos de final, pero no se nos dio. Como consuelo estamos disputando la Copa Sudamericana, que en la anterior fase se nos complicó un poquito con Audax Italiano, pero lo pudimos liquidar en Bolivia.

_¿Con qué clase de rival crees que se encontrarán?

Uno muy difícil y por eso estamos trabajando muy duro. Como todos saben, la mayoría de nuestros jugadores titulares estuvieron en la selección y nosotros veníamos entrenando con el profesor Wálter (Flores) preparando lo que va a ser este partido, sabiendo que primero es en La Paz, donde debemos sacar una buena diferencia para viajar a Buenos Aires tranquilos. Considero que con una linda diferencia y con que ellos no nos conviertan en Bolivia podemos pensar en una clasificación.

_¿Crees que es mejor comenzar de local o hubieses preferido que el partido de ida haya sido en Argentina?

Tiene su ventaja cerrar la llave de local. A nosotros nos hubiera gustado jugar primero de visitante y definirlo en casa como pasó con Audax, aunque no tenemos el apoyo de nuestra gente en el estadio por el tema de la pandemia, pero sabemos que nos alientan desde su casa. Creo que es fundamental definir la llave de local, pero las cosas están así y solo tenemos que hacer un buen partido en La Paz, salir con la mentalidad de que hay que hacer la diferencia primero, así que seguramente saldremos con esa idea y luego veremos qué pasa en Buenos Aires. Hay que recordar que Lanús en la anterior fase marcó, pero también recibió muchos goles ante Sao Paulo.

_¿Tiene algún significado especial para vos jugar contra un equipo argentino?

Sí, jugar en Argentina siempre es algo muy lindo, para mí que soy argentino es especial. Cuando jugaba en Palestino de Chile, me tocó jugar contra Boca Juniors por la Libertadores y fue una sensación muy linda. Con Bolívar jugué frente a Tigre la fase de grupos, también de la Libertadores, y ahora la Sudamericana contra Lanús, que es la primera vez que lo voy a enfrentar. Es un plus lindo ese tipo de partidos con equipos argentinos, se ve mucho en toda América y además la prensa argentina está pendiente de sus equipos. Hay que demostrar que queremos seguir en este torneo, llegar lo más lejos posible. Lanús se va a enfrentar al más grande de Bolivia y a uno de los más grandes de América, así que ellos también no la van a tener fácil.

_¿Qué sentiste enfrentar en la anterior fase a Audax Italiano, equipo en el que jugaste entre 2016 y 2017?

Fue algo muy lindo, porque he vivido tres años y medio en Chile, dos años estuve en Palestino, un año en Audax, donde incluso fui capitán, y seis meses en Universidad de Chile. El hecho de jugar la Copa Sudamericana ante Audax fue algo muy lindo, fue especial volver donde me trataron bien, el día que me tenga que ir de Bolívar seguramente voy a tratar de volver porque me trataron muy bien allí. Como te decía fue un sentimiento muy lindo jugar contra Audax, vi a algunos jugadores que fueron mis compañeros y amigos, sigo teniendo buena relación con ellos y hasta con el presidente del club, pero eso quedó ahí a la hora de entrar a la cancha, porque en ese momento yo quería ganar y gracias a Dios logramos clasificarnos.

_En todos los equipos que estuviste te fue bien en materia de rendimiento, pero el año pasado en la ‘U’ de Chile fue la excepción, ¿qué pasó?

Sí, el hecho de haber llegado a la ‘U’ fue un desafío muy grande, sabía a donde iba, un club grande, pero que estaba peleando el descenso y donde tenía que ganarme el puesto. Me había llamado el técnico (Alfredo Arias) y eso me hizo un poquito más fácil las cosas, pero él duró dos partidos y se tuvo que ir. Con el nuevo técnico jugué poco, hubiese querido tener más de los siete u ocho partidos que jugué, pero me tocaron esos partidos, hice tres goles y me quedó un sabor amargo, porque hubiese querido jugar más, que el técnico que llegó me hubiese dado más confianza, pero lamentablemente no fue así.

_¿Es verdad que para ir a la ‘U’ de Chile rechazaste ofertas de Brasil y de Arabia Saudita que económicamente eran mejores?

Sí, es así. He rechazado ese tipo de ofertas y no ha sido la única vez, he rechazado tres o cuatro ofertas que llegaron a mitad del año pasado de Arabia a Bolívar y yo le dije al club que quería seguir acá y que estaba a gusto, porque siempre me trataron bien, he sido campeón, he sido goleador y me quedo con esas cosas que para mí son más importantes que irme a otro fútbol.

_¿Qué hay de tu renovación con Bolívar, ya que tu contrato termina a fines de diciembre?

No sé qué va a pasar, mi contrato ya se termina y aún no me han hablado del club, así que quiero disfrutar estos últimos días que me quedan acá y hacerlo de la mejor manera, jugando o no, eso dependerá, pero estoy tranquilo porque el club me dio mucho a mí y yo le he respondido con goles, con partidos que he jugado, que son más de 100 y alrededor de 60 goles. Me quedo con eso y con lo que pueda darle en este poco tiempo más que tengo de contrato con este club que para mí es el más importante de mi carrera.

_¿Crees que se dará la renovación?

En este momento no sabría qué decirte, si es que no me llamaron del club debe ser porque no tienen la convicción o la idea de que yo siga, así que no sé qué pensar en este momento, pero como te dije antes, tengo contrato hasta diciembre y trataré de seguir jugando y aportando de la mejor manera posible.

_Este año has marcado 13 goles. ¿Estás satisfecho con tus números en este 2020?

Sí, la pandemia en lo personal me jugó una mala pasada, porque yo iba bien en el campeonato local, hice nueve goles en 11 partidos que jugué de los 12 disputados hasta cuando se paró el torneo; luego en cuatro partidos de la Libertadores hice tres goles y en dos partidos de la Sudamericana marqué un gol. Son muy buenos números para un delantero, estoy seguro que son buenos, yo pensé que eso podía ayudar un poco (para la renovación), pero en este momento no está nada dicho, aunque lo veo un poquito lejano el hecho de que pueda seguir defendiendo los colores de Bolívar, pero si me tengo que ir, me iré tranquilo, porque así como he recibido también le he dado al equipo.

_¿Qué cambios notaste y cuáles fueron esos cambios con la salida de Claudio Vivas y la llegada de Wálter Flores a la dirección técnica de Bolívar?

Estamos hablando de dos técnicos totalmente diferentes, que tienen formas muy distintas de trabajar como todos los técnicos. Quizás Wálter al haber sido ayudante de campo de Beñat San José tiene un poco de ese juego que hacia Beñat y el juego del profe Claudio era distinto. Cuando salen directores técnicos de un club y llegan otros quizás inconscientemente la mentalidad del jugador cambia, tal vez eso se vio cuando jugamos contra Audax en Chile y luego en Bolivia, las ganas de ganar quedaron demostradas en la cancha.

_¿Tienes algún objetivo aún que cumplir como futbolista?

Mi sueño era jugar en un equipo grande desde que salí de la categoría D en Argentina, que era Fénix, fui escalando de a poco, llegué a Chile y luego a Bolívar, jugué torneos internacionales, marqué goles, fui capitán en Chile y en algunos partidos también acá en la academia. Llegar a Bolívar para mí fue demasiado y ni te cuento de salir campeón, así que para mí esto es mucho, por eso lo disfruto bastante, lo vivo de una manera muy linda y me encuentro feliz de estar en este club. Lo que venga de aquí en adelante lo seguiré disfrutando, porque en dos o tres años más ya uno tiene que pensar en el retiro.

Perfil

Edad: 32 años (18-02-1988).

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.

Familia: Su esposa es Florencia Cristaldo y tienen dos hijas: Mora, de 7 años; y Roma, de 11 meses.

Carrera deportiva: Jugó profesionalmente en los equipos de Fénix (2011- 2012), Olimpo (2012-2013) y nuevamente Fénix (2013-2014), de su país. Después siguió toda su carrera deportiva en el exterior, ya que militó en Palestino (2014-2016) y Audax Italiano (2016- 2017), de Chile; posteriomente pasó a Bolívar (2017-2019), luego volvió a Chile para jugar en Universidad de Chile (2019) y a principios de este año retornó a Bolívar (2020). Títulos: Fue campeón con la academia paceña del torneo Clausura 2017 y del Apertura 2019.