Murillo dice que para preservar su seguridad no revela dónde está y que la foto que circula en las redes es de 2019 en Italia

Fuente: El Deber

Luego de que el nuevo comandante de la Policía, Johnny Aguilera, informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra en Panamá, este medio logró un contacto por Whatsapp con la exautoridad, quien dijo no revelará dónde se encuentra para preservar su vida y aclaró que la foto que circula en las redes, en la que se lo ve con la barba crecida, corresponde a julio de 2019, durante una visita turística que realizó a Italia.

Cuando se le preguntó su ubicación, Murillo respondió que “por mi seguridad personal no puedo revelar el lugar donde me encuentro”. Luego complementó: “Yo anuncié lo que iba a pasar, anuncié quiénes me estaban siguiendo y anuncié quiénes iban a recibir premio por seguirme y por tratar de aprehenderme, pero insisto, no puedo revelar dónde me encuentro por mi seguridad personal”. Sin embargo, no quiso especificar si se refería al comandante Aguilera.

En su última entrevista con este medio advirtió que no será “trofeo de narcotraficantes, ni pedófilos, ni delincuentes vendidos a las mafias narcotraficantes”.

Complementó que en julio de 2019 aprovechó el receso parlamentario para visitar algunos países de Europa. “La foto me la tomé en Italia”, aclaró.

Aguilera informó el martes al programa Antes de Mediodía, de Radio Fides, que los exministros Arturo Murillo y Fernando López, salieron del país el 9 de noviembre por vía terrestre desde el departamento de Santa Cruz.

La autoridad explicó que los informes que recibió dan cuenta que actualmente el extitular de Gobierno se encuentra en Panamá y el expersonero de Defensa está en Brasil. Ambos salieron de la capital oriental en un vuelo oficial que partió de el aeropuerto El Trompillo y abandonaron territorio nacional por vía terrestre desde Puerto Suárez, hacia Brasil.