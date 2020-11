Tras la 2º derrota consecutiva de Bolivia en La Paz, presento un análisis histór…

...un detalle no menor en su redacción. Asimismo, el ministro Quelca le dedicó varias publicaciones a Carlos Mesa . Con frecuencia lo llama "limosnero" y...

...origem aimará, na Bolívia. O retorno se dá com uma vitória contundente de 55,1% de votos do MAS contra 28% de Carlos Mesa . O governo argentino de Alberto...

...millón de votos los resultados de 2019. Por otro lado, Carlos Mesa obtuvo ocho puntos menos (pasó del 36,51 al 28,83 por ciento) y casi medio millón de... votos menos que en 2019 (1.775.953). No hay una traslación de votos exacta entre Carlos Mesa y Luis Arce, pero es cuanto menos curioso que, de un...

...por ciento de Carlos Mesa , el derechista de Comunidad Ciudadana, y el 14 del fascista Luis F. Camacho, de Creemos. Fue victoria por nock out. A tal...

blogpatriagrande20.wordpress.com | 14 hours ago

...por una oposición más bien tímida como la del ex candidato y ex presidente Carlos Mesa, se enfrenta a la ultraderecha paramilitar de la medialuna... naturalmente estará en la escena política, tendrá opinión, como la tienen todos los actores, que han sido ex presidentes como Carlos Mesa, Jorge...

