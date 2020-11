Tres multas de la Tv caerán sobre la FBF y clubes si no vuelve el torneo

Fuente: paginasiete.bo

Sports Tv Rights, empresa que tiene los derechos de televisión del fútbol boliviano, advirtió que si no vuelve el torneo Apertura, tres multas -que suman aproximadamente cuatro millones de dólares- caerán sobre los clubes de la División Profesional y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

José Quiroga, dueño de la compañía, recordó que la FBF tiene una multa pendiente de partidos que no se diputaron en 2019 y dos de este año, por el Apertura y el Clausura.

“Nosotros ya notificamos una multa pendiente de la federación, de partidos que en 2019, cuando marcaron la modalidad de jugar el todos contra todos por torneo de serie, sin haber comunicado, e imponiéndonos jugar menos partidos. La multa es de 800 mil dólares aproximadamente ”, reveló Quiroga.

El empresario detalló que “del anterior contrato, del Apertura quedan 89 partidos y del Clausura, 160, un total de 259 partidos que deben jugar por contrato, a eso sumado los campeonatos de los próximos años”. La semana pasada, Quiroga insistió en que su empresa también se adjudicó los derechos de 2021-2024.

“Tenemos los derechos universales de televisión, derechos de publicidad, tanto televisivas como estáticas, que es lo que está determinado en el objeto de la licitación”, dijo.

En 2020 se jugaron 84 partidos y restan 280 (96 del Apertura y 182 del Clausura), lo que hace un total de 3.780.000 dólares. “El incumplimiento por cada partido está contemplado en cada contrato, 13.500 dólares por partido que no se juegue. También fue notificada la FBF y no recibimos respuestas. Ya están con la mora activa”, advirtió Quiroga, quien aclaró que “nosotros no queremos afectar al fútbol, pero no vamos a esperar que nos sigan cuestionando y nos sigan ocasionando perjuicios, como lo están haciendo, pretendiendo conversar con otras empresas”.

Quiroga se refirió así a la reunión de clubes de la División Profesional con la transnacional Turner, que estaría interesada en la imagen del balompié nacional. “Los derechos nuestros ya fueron adjudicados. Antes de fin de año, nuestros abogados nacionales e internacionales están trabajando para hacer conocer nuestra postura a toda la directiva del fútbol nacional. Lo único que queremos es respeto porque es la única forma que el fútbol nacional crecerá y avanzará”, insistió.

El ejecutivo resaltó que “nosotros somos respetuosos y vamos a exigir el respeto que nos merecemos. Con la justicia y arbitraje que correspondan, deben entender que los contratos se respetan. Nosotros no somos intermediarios de cuarta. Tenemos una productora de nivel internacional y cualquier empresa nos viene a buscar a nosotros”.