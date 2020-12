Always Ready le ganó a Guabirá para mandar en el Apertura

En Always Ready eran conscientes de que no podían regalar más puntos de local, como en la decimotercera fecha, y lograron una importante victoria frente a Guabirá (2-0). Las tres unidades le permite acumular 25 en total y compartir la cima del Apertura con The Strongest (1) y con Municipal Vinto (3).

Los goles del equipo millonario, para superar al juvenil azucarero, fueron marcados por Cristian Árabe (45’) y por Marcos Ovejero (83’). Los habituales titulares del rojo fueron reservados para la decimoquinta fecha del campeonato.

El equipo de Eduardo Villlegas visitará a Aurora este viernes (15:00), en el estadio Félix Capriles; mientras que el de Víctor Hugo Andrada (décimo en la tabla) recibirá a Wilstermann (20:00), en el Gilberto Parada de Montero.