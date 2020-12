Arquero de San José: «Duele bastante que nos humillen y nos traten de lo peor»

Fuente: lostiempos.com

El arquero de San José, Roberto Rivas, aseguró hoy que el primer plantel atraviesa por un momento complicado e incluso lamentó que no tengan material deportivo para cumplir con los entrenamientos.

San José empató (1-1) ante The Strongest y si bien el resultado favoreció más a la visita que se mantiene como líder del torneo Apertura, el cuadro orureño cumplió con un buen partido en el que estuvo cerca de lograr la victoria.

Rivas que fue elegido como la figura del partido por la empresa responsable de la televisación, agradeció el reconocimiento, pero no dejó de lado la situación que atraviesa el club, por lo que pidió “ayuda” a las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Nuestras familias no tienen qué comer, no cobramos hace tiempo y la verdad pedirle al presidente de la federación y a todos los dirigentes que recapaciten, que de una vez nos ayuden. Estamos pasando muy mal aquí en el plantel, a los jugadores nos duele bastante, seguimos luchando sin entrenar, entrenamos dos días recién. Ustedes saben lo que ha pasado en Villa Tunari pero vamos sumando aunque sea un puntito (…) Es muy complicado, estamos jugando a la nada, entrenamos sin pelotas, sin ropa de entrenamiento, no nos dejan entrenar en nuestra propia cancha y eso duele bastante, que nos humillen y nos traten de lo peor”, dijo.

Los jugadores de San José llevan varios meses sin percibir sus salarios, además de que la dirigencia del cuadro orureño tiene conflictos con las autoridades del departamento de Oruro no puede solucionar y van en desmedro del Santo.