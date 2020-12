Aurora evitó que Always Ready asuma la punta (1-1)

Always Ready no pudo este viernes con el colero del Apertura. En partido por la décimo quinta fecha del torneo, el cuadro que representa al El Alto de La Paz empató en el estadio Félix Capriles de Cochabamba ante Aurora (1-1). Este resultado le negó la posibilidad al equipo millonario de alcanzar la cima, que de haber ganado pudo igualar en puntos con el líder, The Strongest (28).

Aurora no levanta cabeza en la temporada. Desde que se reanudó el Apertura con la disputa de la fecha 13, el ‘equipo del pueblo’ sumó dos derrotas y un empate. Un solo punto cosechó en tres presentaciones, lo que habla a las claras que es un equipo frágil y que a Julio Baldivieso le está costando levantar.

La primera parte fue para el olvido. Lento el juego y con pocas llegadas de peligro en ambas porterías. El complemento estuvo más movido. El ingrediente fue el gol de camarín que marcó el lateral Darío Torrico al minuto de empezada la etapa.

Fue una alegría pasajera para el dueño de casa, que a los 57 minutos recibió un duro golpe con el gol del delantero Javier Sanguinetti.

La necesidad de conseguir el triunfo hizo que Eduardo Villegas ponga toda la carne al asador en la recta final. Incorporó a Marcos Ovejero y Samuel Galindo para reforzar la zona ofensiva.

En contrapartida, Baldivieso mandó a la cancha a Marcelo Aguirre, Miguel Ríos y Jaime Cornejo. Copó el medio campo con hombres de lucha para soportar la presión del rival y optar al contragolpe para sorprender a la visita.

Baldivieso ganó la pulseada. El marcador no cambió y sus dirigidos al menos sumaron un punto ante un duro rival que apunta al título.