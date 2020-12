Blooming se hace fuerte en el Pajonal (0-2)

Cambios acertados del técnico de Blooming, Gabriel Schürrer. La academia terminó derrotando este lunes a Real Santa Cruz (0-2), con goles marcados por Fernando Arismendi y Nelson Orozco, que ingresaron en la segunda parte del partido correspondiente a la fecha 14 del Apertura y que se disputó en el estadio albo.

Blooming no se guardó nada. Schürrer armó su onceno con lo que mejor que tiene para buscar los tres puntos ante Real Santa Cruz. Así fueron titulares Rafinha, Barros y Junior Sánchez, tres de los que no estuvieron en la derrota de visitante ante The Strongest (3-0).

Con los tres en cancha se esperaba contundencia ofensiva, pero aparecieron a cuentas gotas, y por eso el arquero albo, Junior Peña, no pasó mayor sobresalto en la primera etapa. Las dos veces que apareció Rafinha, dejó en el camino a un rival y luego habilitó a sus compañeros, que desperdiciaron las opciones. Lo mismo pasó con Sánchez, que se lo vio muy poco. El que casi no tocó la pelota fue Barros.

Al arco de José Peñarrieta le llegaron con peligro, pero los delanteros de Real Santa Cruz no estuvieron certeros en la definición, como ocurrió en la jugada que Leonardo Urapuca salvó su arco. Real Santa Cruz creó poco, pero estuvo cerca de abrir la cuenta.

En todas las acciones de peligro participó José Enrique Caraballo, que a los 20’ le ganó el balón a Urapuca y cedió a Égüez, que definió desviado. A los 39’, Lucas Gómez, a pase de Caraballo, le pegó con potencia pero sin dirección. A los 40’, habilitado por el venezolano, Gómez quedó solo, pero cruzó a tiempo Urapuca y alejó el peligro.

Cambios clave

Blooming necesitaba mejorar para superar a un rival que por momentos lo ponía en aprietos y eso pasó en el complemento. Schürrer hizo entrar a Arismendi por Edward Vaca (53’) y a Orozco por Barros (80’) y ambos terminaron dándole el triunfo a los celestes

Lo más cerca que tuvo Real Santa Cruz de anotar un gol fue a los 54’, cuando Peñarrieta falló en el saque y se la regaló a Fernando Rodríguez, que no supo resolver frente al arco.

La academia a los 56’, a través de Arismendi y Menacho estuvo cerca del gol. El argentino se la bajó de cabeza a su compañero que no llegó a empujarla. A los 66’, el arquero Peña evitó un gol olímpico de Rafinha.

Blooming había mejorado bastante y tuvo su premio a los 82’, cuando Jesús Sagredo hizo un centro pasado para que Arismendi aparezca solo y anote con la pierna derecha el 0-1. La reacción fue inmediata de los albos cuando Carlos Navas definió apenas desviado, a los 84’.

A los 90’ Orozco liquidó el partido con un golazo. El atacante recibió un pase de Joselito Vaca para pisar el balón y darse la vuelta engañando a su marcador antes de definir de zurda con un túnel ante la salida del arquero Peña. Toda una obra de arte.

Se reencamina Blooming en el Apertura, y ahora se viene Real Potosí, el jueves en el Tahuichi (19:30). Por su parte Real Santa Cruz visitará el miércoles a The Strongest (19:00).