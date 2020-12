Bolívar, The Strongest y Always Ready no se dan tregua en su lucha por el título del Apertura

Tres equipos paceños no se dan tregua en su lucha por el título del torneo Apertura 2020. Bolívar, The Strongest y Always Ready están en el primer, segundo y tercer lugar de la tabla, respectivamente, a solo cuatro fechas del final. Royal Pari es el cuarto, pero tiene menos posibilidades de conseguir el objetivo principal de una temporada irregular marcada por la pandemia.

La academia paceña tiene 42 puntos, conseguidos en 13 victorias y 3 empates. El resto de los partidos (6) fueron derrotas. Sus últimos encuentros serán frente a Real Potosí (visitante), Always Ready (local), Wilstermann (visitante) y Oriente Petrolero (local).

En el segundo escalón está el Tigre, que hasta el momento ha acumulado 41 unidades y, por su diferencia de gol, +24, supera al millonario. Los rivales que le resta por enfrentar son Nacional Potosí (local), Guabirá (visitante), Aurora (local) y Blooming (visitante).

Un poco más abajo está la banda roja, que representa a El Alto, con 41 puntos y +23 goles de diferencia. Hasta el momento registró 13 triunfos, dos empates y el resto de los partidos fue vencido. Para conseguir el título debe superar a Municipal Vinto (local), Bolívar (visitante), Royal Pari (local) y Nacional Potosí (visitante).

El inmobiliario, con 39 puntos, tiene menos chance de conseguir su primera estrella profesional, pues tendrían que dejar de sumar Bolívar, The Strongest y Always Ready para allanarle el camino, algo muy poco probable.

Las dos últimas fechas se disputarán en horario unificado, todos los encuentros serán desde las 15:00, para evitar susceptibilidades.