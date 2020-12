Cochabamba determina suspender el ingreso al público en partidos de fútbol

Fuente: Página Siete

Después de un análisis de perfil epidemiológico en Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba determinó suspender el ingreso del público a los partidos de fútbol. La medida se aplica desde hoy y por 15 días.

“En el sector de deportes se ha do visibilizado, en base al reporte de pruebas rápidas de covid-19 que se ha hecho el día de ayer a más de 80 personas, de las cuales cerca del 10% han dado positivo para UTM -es decir personas que estarían en base activa de la enfermedad ya sea en la parte final o al inicio de la misma- las que no se han podido confirmar porque escaparon del lugar y no se ha podido hacer el seguimiento correspondiente”, explicó el director del Sedes, Yercin Mamani.

Después de este incidente y varios otros incumplimientos a las medidas de bioseguridad, el Sedes determinó suspender la asistencia de público a los partidos. “Se ha definido de manera unánime y consensuada entre los diferentes clubes que participaron el día de hoy, la suspensión del público en las actividades deportivas en los estadiums que existen en el área metropolitana del departamento”, informó Mamani.

La instrucción será derivada también a los demás municipios. “El sedes remitirá un informe en base a la reunión, se recomendará a las entidades autónomas hacer cumplir el instructivo para suspender el ingreso al público por los próximos 15 días. La primera semana de enero nos vamos a reunir para que se pueda presentar los protocolos de bioseguridad con un reforzamiento de estas actividades de los controles de bioseguridad y en base al perfil epidemiológico, en el caso que se tenga números bajos se pueda ver nuevamente de abrir el ingreso del público a los estadios”, finalizó Mamani.