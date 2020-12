Confirmaron la condena de nueve años de prisión para el futbolista Robinho por participar de una violación en grupo

El delantero brasileño que supo brillar en el Milán había apelado la condena pero el tribunal se mantuvo firme

El delantero brasileño Robinho (EFE)

La Corte de Apelación de Milán confirmó este jueves la condena a nueve años de prisión al futbolista brasileño Robson de Souza “Robinho” por participar en una violación en grupo a una joven en una discoteca en Milán en 2013, informan los medios italianos.

El ex jugador del Real Madrid y del Manchester City, jugaba en el Milan en esa temporada y participó junto a un amigo, Ricardo Falco, en el abuso de una chica albanesa que estaba festejando de la noche en un conocido local de Milán su 23 cumpleaños.

”Esta sentencia es un ejemplo para la tutela de las mujeres y demuestra que el sistema funciona, cuando hace falta”, comentó el abogado de la chica, Jacopo Gnocchi”, en declaraciones recogidas por los medios italianos.

El Santos, que había anunciado a principios de octubre el regreso del delantero brasileño, de 36 años, suspendió poco después su contratación tras las presiones surgidas por la condena por violencia sexual que recibió en Italia. En un comunicado publicado por el club brasileño, se explicó que la operación fue suspendida para que el jugador pudiera “concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que transcurre en Italia”.

Robinho actualmente no tiene club

Robinho desmintió las acusaciones en 2014, cuando trascendió la noticia de que Italia le investigaba por estos hechos. En 2017, el futbolista había sido condenado a nueve años de prisión por ese hecho, sentencia que fue ratificada en su apelación.

En octubre de este año salieron a la luz los audios de las grabaciones telefónicas que hizo la Justicia italiana en el marco de la causa y que derivaron en la condena del delantero, quien siempre negó las acusaciones y que tan solo se limitó a recalcar que “mantuvo sexo oral” de manera consentida con la denunciante.

En una de esas conversaciones que publicó el medio brasileño GloboEsporte, el músico Jairo Chagas, que actuó en el local la noche de la violación colectiva, expresó a Robinho su preocupación sobre el avance de la investigación, a lo que el jugador brasileño respondió: “Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”.

“Menos mal que existe Dios porque yo ni toqué a la joven”, indicó para reconocer en la secuencia que vio a algunos de sus amigos “joder” a la víctima, pero no él. “Eran cinco encima de ella”, completó. En otra llamada, Robinho llegó a reconocer que “intentó” el coito, frente a lo cual el músico le recordó lo siguiente: “Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca”. “Eso no significa follar”, respondió el futbolista.

La investigación también recopiló otras conversaciones con amigos del ex jugador del Real Madrid que estuvieron presentes en la discoteca y que también se mostraron preocupados con el caso. Robinho dijo a uno de ellos que “no sabía” si alguno de sus amigos había “eyaculado dentro de la mujer” y la había “dejado embarazada”. “Recuerdo que yo y tú no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido…. El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza”, expresó.

El lugar en donde sucedió el abuso

La última vez que Robinho se pronunció sobre el tema había sido justamente tras la filtración de esos audios, cuando aseguró en diálogo con UOL Esporte: “El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica o salir con ella sin su consentimiento”.

“Mis amigos me contaron el día siguiente que, con el consentimiento de la chica, se enrollaron con ella, se relacionaron sexualmente porque ella quiso. Y que ellos salieron de la discoteca con la misma chica y se fueron a otra discoteca”, afirmó entonces: “Yo me estoy defendiendo. Los chicos, si hicieron algo con ella, no puedo hablar por ellos. Yo sé qué hice con ella y con su consentimiento”.

En esta nueva entrevista el ex Real Madrid negó haber ofrecido bebida alcohólica a la mujer y cuestionó el estado de embriaguez de la víctima, si bien admitió “no recordar” todo lo que pasó aquella noche: “Cuando ella se acercó a mí, ella no estaba ebria, incluso porque ella recuerda mi nombre, recuerda quién soy. La persona que bebe no se acuerda de nada. Ella se acuerda”. Asimismo, el jugador sostuvo que la chica no sufrió abusos porque acompañó a sus supuestos atacantes a otra fiesta. “El hecho de que ella salió después hacia otra discoteca con los chicos, eso muestra que ella no fue abusada”, dijo.

ras esta nueva sentencia, Robinho podrá apelar ante un Tribunal de Casación en un lapso de 90 días, tiempo aproximado que tarda en hacerse pública la decisión de la Cámara de Apelaciones de Milán.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Una ministra brasileña apuntó contra Robinho: “Cárcel inmediatamente”

Fuente: infobae.com