El Comité Cívico de Tarija a la deriva con una volátil presidencia

El Consejo Consultivo de Past Presidentes del Comité Cívico de Tarija, ha cuestionado la legalidad que sostiene al actual directorio, argumentando que 17 instituciones han presentado la solicitud para que se convoque a un Congreso de la Tarijeñidad y, de esa manera, se elija a nuevos directivos, empero esta petición no ha sido considerada.

“Este directorio tiene tres vicepresidentes, algo que no está dentro del Estatuto, además hemos consultado si las instituciones que participaron en el último Congreso estaban al día en sus aportes y no lo están, es un directorio que no está en el marco institucional”, refirió el expresidente cívico, Juan Carlos Ramos.

La renuncia irrevocable de Claver Sánchez Suruguay, a la presidencia del Comité Pro Intereses de Tarija, dejó nuevamente una acefalia en la titularidad del ente cívico, que dio paso a una reunión de directorio en el entendido de materializar la sucesión establecida en el Estatuto de la institución.

“Bajo este concepto estamos asumiendo el mando del Comité Pro Intereses de Tarija, el Estatuto es claro, por sucesión me corresponde y no va a haber un Congreso, nuestra gestión dura hasta julio del 2021 y en esa época vamos a llamar a elecciones”, refirió el flamante presidente, Marco Guaygua Borda.

Expresidentes cívicos como Óscar Montes y Mario Cossío, prefirieron mantenerse al margen y no opinar sobre lo que está ocurriendo actualmente en el Comité, que hoy atraviesa una de sus mayores crisis en los últimos tiempos.

Según el Estatuto Cívico, un mínimo de cinco instituciones deben solicitar un Congreso de la Tarijeñidad.

Antecedentes

Con la posesión de Guaygua, el Comité Pro Intereses de Tarija suma el cuarto presidente en menos de dos años, inicialmente, Carlos Dávila había sido electo mediante un Congreso de la Tarijeñidad para ejercer un mandato hasta el 2021, ante su expulsión por presunta “traición” a los intereses del departamento, Paola Mendoza resultó como la nueva cabeza de la institución.

A su vez, Mendoza renunció para encarar una candidatura a diputada por la alianza Juntos, finalmente disuelta antes de las elecciones generales del 18 de octubre, en esa ocasión, Claver Sánchez pasó a ocupar la presidencia dada su condición de primer vicepresidente, situación similar a la que hoy vive el ente cívico.