Elecciones y candidaturas

Carlos federico Valverde Bravo

Uno no termina de asombrarse del bajo nivel de debate y propuesta en las elecciones Municipales o Departamentales (Gobernación); da la impresión de que lo importante para los partidos es “copar los espacios” políticos para dar espacios a los militantes.

Se lee en diccionarios que un candidato es la “persona que opta a un cargo, premio o distinción a solicitud propia o de otra persona”; en este caso, por un partido, o agrupación ciudadana… y dejemos absolutamente todo como está definido porque para más de una/uno de los candidatos/candidatas (para que nadie se sienta excluida/excluido del texto) su elección va a ser un premio y hasta una distinción llegar a un cargo, Alcalde/Alcaldesa- Gobernador/Gobernadora . Concejal/Concejala y/o Asambleísta.

Veamos lo Departamental: Escuchar a candidatos proponerse como “gestores”, intermediadores o facilitadores de la relación entre los sectores locales y el Gobierno Nacional es retroceder a los tiempos previos de la autonomía y desconocer por completo el rol del Gobernador que es “Gobierno Departamental” ; esos candidatos que ven al Gobernador como un simple “Prefecto”… o sea, la extensión del poder nacional en la región debieran estudiar y enterarse de lo que se trata el Gobierno departamental, igual que los que plantean “exportar el modelo cruceño al país” y ven a la Gobernación como un puente para tomar el poder nacional sin entender que el Gobernador está para hacerse cargo de lo que pasa y ocurre en su territorio y que sus tareas deberán avanzar en la profundización de la autonomía ya lograda y consolidada; seguir planeando “la conquista de la autonomía”, es no entender que ya se está en la obligación de pisar los escalones de más arriba y, que ahora viene la consolidación del desarrollo local, planteándole al Estado una nueva relación entre el territorio local, en las manos del Estado Nacional y la necesidad de que se entienda que debe haber una participación mucho más activa del Gobierno Departamental en esa administración, por ejemplo.

No se trata, entonces, de repetir consignas, se trata de avanzar en el dominio y gestión del territorio departamental y de exigir que el Estado entienda de qué se trata esto, pero mientras se siga pensando en chico, repitiendo “consignas” viejas, los ciudadanos del departamento (de cualquiera de los 9) seguiremos viendo cómo se nos van los recursos y las riquezas locales a engrosar las burocracias estatales.

Y hay harto más para plantear, pero no lo sospechan… y ahí estamos, mirando cómo se nos va el futuro mientras cada uno se muestra como “solución”… sin saber cuál es el problema.

En lo municipal ahora se les da por “descentralizar” la gestión, por “darle más poder y autonomía a los barrios” o a los distritos cuando no se tiene un catastro propio para que estos gestionen, en base a sus ingresos la ejecución de los mismos y, acuerden lo que falta, con la administración central; plantearlo de otra manera es no conocer nada y demagogia porque descentralización sin recursos propios es mantener el sistema del poder central con los departamentos a lo largo de la historia republicana.

Cuando los que están en manejo del gobierno municipal plantean “recuperar la Av. Costanera o intervenir en el centro”, como lo vengo proponiendo y/o exigiendo desde hace mucho tiempo, ese es un acto cínico y desesperado, pues llevan demasiados años sin darle importancia a ambos espacios… ellos dejaron que los malvivientes tomen la costanera y destruyeron el centro con un montón de desaciertos y… justo en elecciones reaccionaron? Por favor !!!

Que en los 2 espacios se hable de “generar empleos”, es una aberración … ah! Se lo va a hacer indirectamente por la vía de la pavimentación de más kilómetros, parques, escuelas y alguna otra cosa!!! Vaya ¡!! Páguenle primero a los constructores a los que tienen acogotados, no les pidan comisiones para darles los contratos, abaraten el costo Km suspendiendo la corrupción y, no hagan “módulos” si no van a tener parte en el modelo educativo local; porqué construyen para que el Estado siga imponiendo su relato educativo sin pensar en lo local? Y, por favor… terminen lo que está a medias y arreglen lo que está destruido y recién piensen en hacer cosas nuevas; la ciudad hay que mantenerla, para que lo invertido no sea un gasto

El colmo de todo esto fue Mario Cronenbold que pidió que le muestren “una obra estrella” de la gobernación y criticó el paso a desnivel del Cuarto Anillo (zona San Aurelio), como si la Gobernación tuviera algo que ver en una obra municipal… bueno… ese es el nivel, con más o menos parecidos, el de los candidatos.

Confieso que mi molestia por todo esto casi la convertí en una protesta activa y testimonial, presentándome como Alcalde o Gobernador, salí a buscar agrupación o partido y casi lo conseguí, hablé con gente que estaba de acuerdo con la idea; la intención era ser disruptivo y cuestionador; poner en evidencia las básicas propuestas y poca mirada de futuro que tienen.

Santa Cruz departamento y Santa Cruz de la Sierra no se merecen esto… confieso que estuve muy emputado por el bajo nivel de las discusiones electorales y desconocimiento que tienen los candidatos sobre lo qué hay que hacer y que por ello reaccioné.

pero… decidí que no voy a ser candidato; porque estuviera repitiendo las improvisaciones que tanto critico; tengo claro lo que hay que hacer a nivel departamental y municipal, pero si no se trabajó un proyecto desde antes y si no se lo discutió, no se debe meter uno a «chapotear» en aguas que bajan muy turbias.

¡Feliz año nuevo!

Fuente: eju.tv