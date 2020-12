En Cochabamba, más de mil toneladas de basura se acumulan por bloqueo de la canasta

Más de mil toneladas de basura ya se acumulan en las calles de la ciudad tras los dos días de bloqueo en el botadero de K’ara K’ara por el conflicto por la canasta escolar.

En tanto, el municipio espera concluir hoy el proceso de contratación bajo la modalidad de invitación directa.

Sin embargo, la población que se ve afectada por la basura califica estas acciones como un atentado a la salud, más aún porque se realizan en plena pandemia y a las puertas de un posible rebrote.

“Tenemos autoridades que en meses no pueden solucionar el problema de las canastas”, escribió Jorge Foronda en la web de Los Tiempos.

“Encontraron en el botadero el talón de Aquiles de la Alcaldía y las autoridades no hacen nada para solucionar este problema. La incompetencia los hace culpables para la decena de bloqueos que hay en K’ara K’ara”, dijo otro lector.

El representante de los padres de familia del Cochabamba II, Edson Claure, señaló que se permitirá el ingreso al botadero de los carros basureros con residuos infecciosos de los hospitales.

Sin embargo, el gerente de EMSA, Cristian Cuéllar, expresó que “son apenas 20 toneladas que se generan al día y se las está llevando en dos carros”, pero esto representante menos del 3 por ciento del total de basura que se genera a diario en el municipio, que asciende a 700 toneladas en esta temporada de fin de año.

Nuevo plazo

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, espera concluir el proceso de contratación hasta el viernes y comenzar a distribuir a partir del lunes 21 de diciembre.

Espera la comprensión de los padres que están movilizados para que levanten las medidas de presión y permitan el ingreso de los carros basureros al botadero.

Sin embargo, el grupo de padres que bloquea desde el pasado lunes señala que no levantará la medida de presión hasta que se entreguen las canastas escolares.

La demanda de las canastas comenzó en julio. La Alcaldía enfrentó al menos ocho inconvenientes a la hora de viabilizar la entrega.

Sólo este mes, la Alcaldía tuvo tres inconvenientes con las tres empresas proponentes. La primera empresa no contaba con la cantidad de productos, la segunda no presentó su certificado de no adeudos y la tercera no tenía la solvencia.

Convocatoria y tarjeta escolar

La Alcaldía de Cochabamba pretende entregar 173 mil canastas a los estudiantes de colegios fiscales y de convenio.

Cada ración tendrá un valor de 245 bolivianos. El monto será distribuido en fideos, aceite, azúcar y leche.

En otros municipios, como Santa Cruz, la Alcaldía entregará la tarjeta escolar por Bs 200 para 210 mil colegiales.

Estos productos son: tres kilos de harina, 1,8 litros de aceite, un kilo de avena, dos paquetes de gelatina, 760 gramos de leche en polvo, dos kilos de azúcar, tres kilos de arroz, tres paquetes de galletas, dos paquetes de frijol y 400 gramos de cereal.