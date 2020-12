Exdirectora de Migración Oruro denuncia despido masivo de funcionarios y abandono de fronteras

Fuente: Radio Fides

Los ahora exfuncionarios que fueron despedidos de la Dirección de Migración del departamento de Oruro denunciaron ayer que existe un descuido total de las fronteras en esa región desde hace más de una semana ya que la actual administración aún no habría designado al nuevo personal.

La exdirectora regional de Migraciones Oruro, Shirley Jiménez, indicó que de los 16 funcionarios que requiere la dependencia, 13 fueron despedidos, los otros tres restantes continúan ejerciendo sus labores, sin embargo, a causa del poco personal los puntos fronterizos quedaron “abandonados”.

“Lamentablemente las fronteras ahora están sin control porque no han puesto reemplazos ya que todavía no hay gente ni director desde hace más de una semana (…) lo correcto era dejar reemplazos antes de sacarnos, pero yo no me hago problema por la dirección, el problema son las fronteras”, aseveró.

Asimismo, señaló que el plan de alerta temprana de lucha contra la trata y tráfico de personas que ya estaba en ejecución fue suspendido por el actual gobierno.

Por su parte, la jefa de Extranjería y responsable temporal de la institución orureña, Lidia Guzmán, indicó que, pese a los cambios, Migración trabaja con normalidad.

“Todos los trámites se están desarrollando de manera normal, estamos atendiendo al público en todas las áreas (…) estamos funcionado de forma normal”, sostuvo.