Exmédico de Maradona lanza nuevas críticas: “Murió por negligencia, imprudencia e impericia”

Alfredo Cahe, médico personal de Maradona durante años, señaló que no debió haber sido dado de alta.

Fuente: https://www.semana.com

Alfredo Cahe fue una de las personas más cercanas a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y tuvo que lidiar con sus problemas de salud durante buena parte de su vida en condición de su médico personal.

El galeno que atendió al astro del fútbol en el pasado señaló en una entrevista en el programa “Tarde de una crónica anunciada” de Radio Rivadavia, que “Maradona no estaba en condiciones de alta y tampoco estaba profundamente chequeado. Para mi existió negligencia, imprudencia e impericia, las tres cosas”.

Las críticas del médico fueron desde su atención en la Clínica Olivos, en donde Maradona fue internado tras sufrir una descompensación y luego fue operado de un coagulo en el cerebro.

“En la Clínica Olivos no lo vi con un monitoreo total y tampoco lo vi cuidado con un plan de enfermería constante y continuo”, dijo el médico al medio radial.

“A él (Maradona) no se le cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada”, había dicho anteriormente el profesional de la salud en una entrevista con Telefe Noticias, un medio argentino.

El pasado miércoles se conoció la primera imagen de la habitación en la que Maradona pasó sus últimos días, que fue un salón de juegos adaptado en donde se evidencia que no existían las condiciones para atender a alguien convaleciente como el exfutbolista.

Clarín es le medio que ha revelado una foto del lugar en la que se evidencian las complejas condiciones que tuvo que afrontar el Pelusa en el final de su vida.

El astro argentino vivió en un salón de juegos en el primer piso, después de que fue sometido a una operación para retirar un coágulo de su cerebro en el mes pasado. Esto era para que no tuviera que subir escaleras, teniendo en cuenta su complejo estado.

Cómo era el playroom donde Diego Maradona murió en soledad https://t.co/gCpjmwF2zx — Clarín Policiales (@PolicialClarin) December 1, 2020

De acuerdo con Clarín, las condiciones de la habitación eran las siguientes: contaba con cama doble, televisor de 32 pulgadas, inodoro químico portátil, sillón masajeador y aire acondicionado. Las ventanas estaban tapadas con una cortina para amortiguar el paso de la luz natural. Además, había una puerta corrediza para brindarle algo de privacidad al exjugador.

“No se puede creer que lo hayan mandado a un cuarto de detrás de la cocina, donde había ruidos permanentes. Y sin un baño en suite. Así no se cuida a una persona que estaba en el estado de Diego, se llame como se llame”, le dijo a Clarín alguien que investiga el caso.

“¿Por qué no alquilaron una casa que tuviera cuarto con baño en planta baja? Maradona tenía plata como para estar en un lugar cómodo y confortable de internación domiciliaria. No merecía algo así”, agregó.

“Estaba abandonado”: hermana mayor de Maradona lanza duro ataque contra las hijas del 10

Actualmente, las circunstancias de la muerte de Maradona son investigadas por parte de la Fiscalía de San Isidro que busca evidencias de un posible caso de negligencia tras la muerte del ídolo argentino.

En los próximos días la declaración testimonial de Alfredo Cahe y la voz de otros profesionales de Salud que en el pasado también atendieron al astro del fútbol.

Hasta el momento los imputados en el caso son Leopoldo Luque, el neurocirujano de Maradona, y la psiquiatra Agustina Cosachov. Ambos ya recibieron allanamientos y se estudia procesa encontrado en ambos procedimientos.