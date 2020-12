Fiscal señala que el Hospital Viedma no presentó informes sobre el diagnóstico de Jhasmani Torrico

La fiscal Faridy Arnez señaló que el Hospital Viedma no presentó hasta la fecha un informe médico del estado de salud de Jhasmani Torrico y que este centro de salud incumple el requerimiento del Ministerio Público.

Fuente: ATB Digital

Por su parte el Director del nosocomio, Dr. Christian Gómez, señala que Torrico ingresó al hospital Viedma hace más de un año por una fractura antigua que se complicó con una osteomielitis, tratamiento al cual evolucionó muy bien luego de que además se le realizara una cirugía.

El Dr. Gómez indicó que la Fiscalía no solicito ningún informe desde que fue dado de alta y que ellos no pueden enviarlo si es que no se lo solicita.