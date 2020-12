¡Guerra en Hollywood! Will Smith, Keanu Reeves y muchos más artistas van a demandar a Warner

Hollywood está que arde y todo por la decisión que ha tomado Warner de estrenar casi todas sus películas en cines y en la plataforma streaming de HBO Max. Esta medida que ha tomado la compañía ha traído gran malestar en la comunidad hollywoodense; algunos artistas de renombre están molestos por que sus películas no están siendo tomadas en cuenta como debería ser.

Un total de 17 títulos que debutarán en la nueva plataforma y entre los largometrajes más solicitados están: Wonder Woman 1984, The Sucide Squad, Space Jam: A New Legacy, Matrix 4, Dune, entre otras.

Esta noticia por parte de los directivos de Warner no suena nada extraña, ya que debido a la pandemia mundial por la que atravesamos, muchos países aún cuentan con salas de cine inhabilitadas, por lo que es muy lógico que quieran apostar por otro medio de proyección para no perder ingresos por los films.

Sin embargo esta decisión se ha tornado un poco polémica, ya que no sólo los encargados de las principales cadenas de cine han mostrado su descontento por esta decisión, sino que también varios representantes de actores famoso han cuestionado esta noticia de Warner Bros.

Anteriormente ya se había dado a conocer que tanto la actriz Gal Gadot, como la directora Patty Jenkins habían sido notificadas sobre el estreno de Wonder Woman 1984 en HBO Max, por lo que habrían recibido alrededor de 10 millones de dólares por esta decisión.

Según Variety, Legendary quiere poner una demanda contra Warner debido a su decisión de lanzar Godzilla vs Kong y Dune tanto en cines, como por HBO Max. Hasta el momento se informa que ambas compañías están tratando de solucionar esto de la manera más amistosa posible pero sino llegan a ningún acuerdo, Legendary presentará una demanda contra el conglomerado estadounidense, esto también se debe a que anteriormente había rechazado una propuesta de Netflix por más de 250 millones de dólares(serian 100 mil millones de colones)

Sin embargo no serían los únicos que demandarían a Warner, ya que los representantes de Will Smith, Keanu Reeves, Denzel Washington, Margot Robbie, Hugh Jackman y más también estarían molestos por no haber tenido el mismo trato que la protagonista de Wonder Woman.